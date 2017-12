Kráľovskej rodine Oscar nepatrí

Oscary v hlavných kategóriách získal film Kráľova reč s Colinom Firthom v hlavnej úlohe.

1. mar 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Britský panovník začne spolupracovať s logopédom. Vyzerá to ako banálny príbeh, ale nie je.(Zdroj: MOVIEWEB)

Nevýhodou filmu Kráľova reč bolo, že príbeh koktajúceho britského panovníka mal jasný koniec. Zachránil ho subtílny prístup režiséra a výborný Colin Firth v hlavnej úlohe.

„V skriniach kráľovskej rodiny je ešte veľa kostlivcov, ktorých by sme mohli a mali povyberať,“ hovoril Colin Firth pred pár dňami na festivale v Berlíne. Včera sa ukázalo, že takú činnosť oceňuje okrem britskej spoločnosti aj americká filmová akadémia. Historickú drámu Kráľova reč o Jurajovi VI. vyhlásila za film roka.

Naplnené hrozby

Juraj VI. sa pôvodne na trón nechystal, panovníkom mal byť jeho brat Eduard VII. Lenže ten sa chystal nekonvenčne oženiť s rozvedenou ženou, a tak sa kráľovská rodina radšej rozhodla pre náhradníka. Hoci to nebolo oveľa lepšie riešenie. Bolo pred druhou svetovou vojnou, obyvateľstvo bolo treba povzbudiť a využiť pri tom nové komunikačné cesty – a Juraj VI. nebol schopný predniesť do rozhlasu svoj prejav, pretože koktal.

Režisér Tom Hooper a scenárista David Seidler dostali vo svojich kategóriách Oscary tiež. Film napísali a nakrútili citlivo a s decentnými emóciami, pričom trochu hrozilo, že z toho zostane síce štandardne dobré, ale nie úplne výnimočné dielo.

V podstate sa to aj stalo. V Kráľovej reči sa objavuje linka premiérov Chamberlaina, Churchilla, fašizmu a politiky ustupovania, ale iba jemne. Zásadnou témou je kráľovo koktanie a jeho obdivuhodná a zároveň dojímavá snaha čosi s tým urobiť. Nevýhoda takého prístupu bola dopredu jasná: keďže je to skutočný príbeh, jeho koniec nemohol byť prekvapivý.

ŠTYRI OSCARY Kráľovu reč vyhlásila americká filmová akadémia za film roka

Oscara za najlepšiu réžiu dostal Tom Hooper

Oscara za najlepší scenár má Davis Seidler

Colin Firth zvíťazil s postavou koktajúceho kráľa v kategórii herec v hlavnej úlohe

Do našich kín sa film dostane 10. marca

Intimita silná ako moc

A predsa je to film s napätím, dokonca má aj emocionálne silný záver. Nie je to historicky reprezentatívny príbeh a nie je dôležité to, čo vypovedá o kráľovskej rodine.

Hooperov film je o dôležitosti priateľstva a podpory blízkeho človeka. Kráľ Juraj VI. sa zblížil s rečovým terapeutom, pretože on videl jeho problémy a zároveň skryté schopnosti, a pomohol mu ich dostať von. A takýto príbeh z intímneho sveta môže byť rovnako silný, ako úvahy nad mocou a politikou.

Oscar z hlavnej hereckej kategórie je popritom prirodzenou odmenou za to, ako veľmi filmu pomohol Colin Firth.

„Sú len takí terapeuti, čo vás vedia odnaučiť koktať. Nie je žiadny taký, čo by vás koktať naučil,“ vravel v Berlíne, keď opisoval svoju hereckú prípravu.

Kráľa zahral tak, že z toho nebola ani karikatúra, ani sentimentálna etuda. Bolo to zhmotnené väzenie v zaseknutom tele, ktoré fyzicky preniesol aj na divákov. Ešte horšie muselo byť, že jeho telo si ani pár týždňov po skončení nakrúcania nevedelo od koktania odvyknúť.

Pri preberaní Oscara predviedol Colin Firth ešte kúsok britského humoru, obecenstvo upozornil na nevoľnosť v hornej časti brucha.

„Keď zídem do zákulisia, asi podľahnem silným impulzom,“ vravel. Hádam to spolu s ním zvládla aj kráľovská rodina, ktorá pri nakrúcaní filmu nijako nespolupracovala.