Pratchett: Čeština a angličtina sú jazyky stvorené pre humor

Nemčina je zas podľa slávneho britského spisovateľa vhodná na navrhovanie vysoko výkonných automobilov.

28. feb 2011 o 17:35 ČTK

PRAHA. Česi s Britmi zdieľajú schopnosť hrať sa so slovami, tvrdí spisovateľ Terry Pratchett. Slávny britský autor humoristických fantasy románov z fiktívneho sveta Plochozeme priletel cez víkend do Prahy, aby si pozrel derniéru predstavenia Maškaráda. Tú Divadlo v Dlouhé naštudovalo podľa jednej z jeho kníh.

Po predstavení sa krátko stretol so svojimi fanúšikmi a novinármi. Za úspech svojich románov mimo rodnej Británie vraj do veľkej miery vďačí prekladateľom. Vzdal hold Janovi Kantůrkovi, ktorý všetky Pratchettové knihy preložil do češtiny.

"Moje knihy sú veľmi dobre preložené do češtiny, pretože z nejakého dôvodu Briti a Česi zdieľajú jednu vec - hrajú sa so slovami, "povedal spisovateľ na stretnutí s členov Klubu priateľov Terryho Pratchetta.

Naopak, nemčina je podľa neho vhodná pre navrhovanie vysoko výkonných automobilov.

Pratchett bol príjemne prekvapený, keď zistil, že veľká časť jeho českých fanúšikov číta knihy aj v anglickom origináli.

Farba mágie, prvý román z plochého sveta podopieraného štyrmi slonmi a plávajúceho vesmírom na chrbte obrovskej korytnačky, vydal Pratchett už v roku 1983. O desať rokov neskôr vyšiel prvýkrát i v Českej republike. Kniha rozpráva príbeh zbabelého a cynického mága Mrakoplaša (Vetroplaša v slovenskom preklade Vladislava Gálisa).