Elán zvolal tlačovku, no nič nepovedal

Muzikál od Elánu bude mať premiéru na jeseň. Viac členovia kapely nepovedali. Chystajú aj sériu koncertov, ale termíny nie sú dohodnuté.

1. mar 2011 o 15:29

BRATISLAVA. Legendárna kapela Elán zvolala na prvý marcový deň tlačovku, napriek tomu, že nemala nič nové. Novinárov pozval manažér Michal Čimera do päťhviezdičkového hotela na hradnom kopci, no nič neprezradil.

Kapela, ktorá sa pýši tým, že koncerty začína takmer na sekundu presne, pred novinárov predstúpila s miernym meškaním. V sprievode fotografov si posadali za stôl Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl, na tvárach nechýbal úsmev. Manažér prítomných privítal. Kým novinári čakali, čo bude témou konferencie, akú novinku chystá kapela, dozvedeli sa, že členovia kapely sú zvedaví na ich otázky.

Škoda Bratislavskej lýry

Nastalo trápne ticho, žiadna otázka. Ján Baláž sa uvoľnil a uškŕňal sa. Bolo by zaujímavé vedieť, čo mu behalo po rozume. Pýtal sa sám seba, či už kapela nie je zaujímavá alebo či bolo vhodné zavolať novinárov a nič im nepovedať?

Prvá otázka smerovala k Bratislavskej lýre v roku 1980, keď Elán odštartoval profesionálnu kariéru. Nič aktuálne. Členovia kapely si pospomínali, Jožo Ráž zareagoval krátko. Tak, ako je typické: „Toho festivalu je škoda.“

Novinári sa neskôr dozvedeli, že Elán na jeseň chystá divadelný muzikál. „Pred rokmi sme mali televíznu šou, čo bolo také promo,“ zamyslel sa Ráž. „Teraz je už pripravený aj scenár, premiéru by mal mať muzikál v septembri v Prahe v divadle Kalich, v Bratislave ho fanúšikovia uvidia v divadle Jána Ďurovčíka,“ povedal Vašo Patejdl.

Názov muzikálu alebo jeho hlavnú tému sa verejnosť zatiaľ nedozvie. „Kým tu nie sú všetci, ktorí sa na ňom podieľali, nechceme o muzikáli hovoriť. Tlačovku na túto tému zvoláme čoskoro,“ povedal Patejdl.

FOTO - TASR

Koncerty budú. Kedy?

Zo zatiaľ najnovšieho albumu Anjelská daň, ktorý vydali minulý rok, v muzikáli nebude veľa pesničiek. Diváci sa môžu tešiť na staršie hity. „Z Anjelskej dane tam bude len jedna pesnička,“ prezradil líder kapely Jožo Ráž.

Okrem muzikálu chystá Elán v tomto roku aj niekoľko koncertov. Členovia kapely ukázali na manažéra. Otázka ohľadom koncertov je jeho parketou. Michal Čimera so širokým úsmevom povedal, že každý rok pripravuje Elán nejaké koncerty. Kde a kedy, samozrejme, neprezradil. „Zatiaľ rokujeme s partnermi a promotérmi. Keď budú koncerty dohodnuté, zverejníme to na stránke kapely a na Facebooku,“ povedal.

Elán si pozval novinárov síce do luxusného hotela, ale do miestnosti bez ozvučenia. Bez mikrofónov bolo Jána Baláža alebo Joža Ráža, ktorí nemajú tak prenikavý hlas ako Vašo Patejdl, ledva počuť.

Ďalších otázok sa Elán nedočkal, každý bol rád, že je po tlačovke. Nasledovalo zapózovanie pre fotografov, Ráž, Baláž a Patejdl sa pohodlne usadili do kresiel a vyše minúty sa usmievali do objektívov. Kým manažér ďakoval za účasť na 15-minútovom stretnutí, Elán v tichosti im typickej zmizol do zákulisia.