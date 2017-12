Keď disko, tak hviezdne

Pohoda má ďalšie silné meno – Magnetic Man.

2. mar 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Na náš najväčší festival príde aj trio slávnych producentov elektronickej hudby.

Superskupina je zvyčajne označenie pre kapelu, ktorú tvoria vo svojej dobe známi či výnimoční hudobníci, no ktorí v súčasnosti už nikoho nezaujímajú. Možno preto sa dajú dokopy a snažia sa na neistej muzikantskej scéne ešte čosi zarobiť. Málokedy sú to hudobníci a producenti, ktorí udávajú trendy. Výnimky však jestvujú, aj keď zväčša len v rámci svojich žánrov. Na Pohodu sa chystá takáto trojica – Magnetic Man.

Dubstepové trio

Každý z nich je známym producentom. No keďže sa poznajú roky, spoločný projekt raz prísť musel. Kľúčové postavy dubstepovej scény Skream, Benga a Artwork tak dali dokopy elektronickú kapelu, trio s názvom Magnetic Man.

Koncom minulého roka vydali debut v známom americkom vydavateľstve Columbia Records, ktoré patrí priamo pod Sony Music. Naznačuje to, aká je vlastne ich muzika.

Ak teda očakávate superprogresívnu klubovú hudbu, Magnetic Man vás môžu sklamať. Je to skôr elektronika na tancovanie, no viac než hľadanie nových zvukov v nej počuť spájanie urban music s popom.

Naj z britskej scény

Britská klubová hudba sa vo všeobecnosti zbližuje so stredným prúdom. Našli by ste to nielen v skladbách bývalých grime hviezd, ale aj na minuloročnom Skreamovom albume Outside the Box.

O Magnetic Man sa však hovorí, že naživo hrajú nielen veci z albumu, ale aj rôzne improvizované remixy. A po skúsenostiach so Skreamom na Slovensku vieme, že to bude predovšetkým diskotéka, pravdepodobne drumandbassová.

Hovorí sa však aj to, že trojica Magnetic Man je v súčasnosti to najlepšie, čo britská scéna elektronickej tanečnej hudby ponúka. Svedčiť by o tom mohol napríklad fakt, že týždeň po Pohode sa Skream, Benga a Artwork vyberú na prestížny festival Sónar do Barcelony.