Tvar nie je náhoda

V Galérii Francúzskeho inštitútu v rámci podujatia Denamit Design Days vystavuje Patrik Illo.

3. mar 2011 o 0:00 Sabina Jankovičová

Patrik Illo je dizajnérom s charakteristickým autorským rukopisom. Jeho dizajn sa vyznačuje rešpektovaním funkčnosti popri experimente s tvarom a materiálom. Navrhuje predovšetkým nápojové súpravy, ale aj vázy a misy. Tie stoja na pomedzí dizajnu a voľného objektu.

Výstava Dizajn času vo Francúzskom inštitúte v Bratislave je výberom z jeho tvorby posledných rokov.

Návrhy sa vyznačujú eleganciou, čistotou línií a tvarovým minimalizmom. Illo zároveň ponúka aj niečo nové – základom jeho prístupu je hravosť a vtip. Autor vychádza z klasických tvarov pre jednotlivé typy funkčných predmetov a následne ich posúva do nových polôh. Dôležitý je invenčný detail, niekedy s konceptuálnym rozmerom. Za niektorými návrhmi sa skrývajú príbehy, sú inšpirované historickými udalosťami alebo filmom.

V nápojových súpravách sú zohľadnené praktické aj estetické aspekty. Autor hľadá nové tvary pre karafy aj poháre. Využíva prekvapivé efekty asymetrie a dokonca sa pohráva aj so stabilitou pohárov. Tým skúma hranice a možnosti tvaroslovia.

Princíp hry sa objavuje v najnovšom návrhu súpravy pohárov, kde pracuje so skladaním jednotlivých komponentov do priestorových kompozícií. Poháre rôznych funkcií sú tvarovo jasne odlíšené, ale kompatibilné, presne do seba zapadajú. Tým vzniká možnosť ich uloženia tesne vedľa seba, čo má príťažlivý vizuálny efekt a zároveň minimalizuje priestor potrebný pre ich uloženie.

V ďalšej novej kolekcii využíva aj možnosti textu a dvojice pohárov sú označené nápisom svojej funkcie. Dajú sa skladať do seba a pokiaľ sú uložené, text sa stáva nečitateľným, viditeľný je len pri stolovaní.

Autor experimentuje aj s rôznymi technikami a farebným sklom. Pri vázach a misách z posledných rokov využíva aj efekt liatej skloviny na povrch, čím vznikajú plastické štruktúry a funkčný predmet sa približuje k voľnému objektu.

Dizajn úžitkového skla Patrika Illa je nadčasový svojou eleganciou a striktným zohľadnením funkčnosti. Zároveň zrkadlí súčasnosť vďaka inovatívnym detailom. Ukazuje, že tvar predmetu nie je náhoda, ale výsledok cielenej premyslenej tvorby a dobrý nápad dokáže zmeniť aj bežný predmet na malé umelecké dielo.