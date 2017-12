Kam chodíme

Napichovači a lízači

4. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Kedysi sa svet delil na lovcov a zberačov, dnes sú to napichovači a lízači. To tvrdí rovnomenná nová hra divadla SkRAT. Herci, ktorí sú opäť jej spoluautormi, vykresľujú korporátny svet čoraz dôvernejšie známy aj u nás. Open space, silený teambuilding, „linkovanie“ na záchodoch, ohováračky, ponižovačky.. Každý nemusí zvládnuť dívať sa večer na to, čo zažíva cez deň v robote, ale na záver sa možno pristihne, že sa smeje s ostatnými kolegami. Teda vlastne divákmi.