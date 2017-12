Pochopte, náš svet riadi agentúra

V kinách je film o ilúzii slobodnej vôle. Ani Matt Damon ho nezachránil.

4. mar 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Philip K. Dick sa v poviedke Adjustment Team zaoberal svojou obľúbenou témou slobodnej vôle a ovplyvňovania, ilúzie a pravdy. Zmenil Boha na šéfa tajomnej totalitnej agentúry, ktorá riadi celý náš svet a zo strážnych anjelov spravil tajných agentov, ktorí manipulujú našimi životmi. Nám je dané len nazdávať sa, že žijeme vlastné životy.

Režisér George Nolfi túto líniu síce zjednodušil, aby bola pochopiteľná aj pre široké divácke masy, ale nepotlačil ju, skôr naopak – vyfabrikoval z nej tézu, okolo ktorej postavil svoj film.

Zaujímavú tému v Správcoch osudu spojil s úplne tradičným ľúbostným príbehom a neveľmi novátorsky rozvíjanou zápletkou v štýle paranoidných filmov, kde môže byť nepriateľom každý človek. Dej zo sivého priemeru vytŕhajú herci. Nielen štandardne dobrý Matt Damon a sympatická Emily Blunt, štylizovaná do neodolateľne strelenej baletky, ale aj veterán Terence Stamp ako anjel/agent Thompson. Hrajú civilne, tlmene, no príjemne. Kostýmy, masky a kamera Johna Tolla snímke dodávajú zaujímavý a pikantný surrealistický nádych.

Lenže to je všetko. Žiadne vytváranie vlastných svetov, nijaké rafinované akcie, dych vyrážajúce efekty ani experimenty s obrazom. V podstate nič, čo by sme už neboli videli. Správcovia osudu sú v porovnaní s aktuálnou ponukou kín príliš nenápadný, obyčajný film s dobre zvládnutým remeslom, zaujímavou myšlienkou, ale bez originality a pôvodných nápadov, ktoré by tú myšlienku dokázali tvorivo rozvinúť.