Český lev za filmovú hudbu putuje na Slovensko

Najlepším českým filmom roka 2010 sa stali Pouta režiséra Radima Špačka.

5. mar 2011 o 22:49 ČTK

PRAHA. Osemnásty ročník udeľovania českých filmových cien Český lev za rok 2010 bol v sobotu večer v pražskej Lucerne v znamení najmä dvoch filmov, ktoré zozbierali viac ako polovicu cien: Pouta režiséra Radima Špačka zvíťazili v piatich kategóriách a Kuky se vrací Jana Svěráka v troch.

Sošky levov za rok 2010 poznajú svojich majiteľov, ale tí sa ich po slávnostnom udelení načas museli opäť vzdať. Sochy teraz poputujú späť do sklární, kde na nich vyryjú meno ich majiteľa. Až potom sa sošky k oceneným vrátia natrvalo.

Trojan neuspel

Udeľovanie filmových cien má nielen víťazov, ale aj porazených. Ani jednu z 11 nominácií nepretavila do zisku sošiek snímka režiséra Ondřeja Trojana Občanský průkaz. Bez jedinej sošky zostal v Lucerne aj film Habermannův mlýn režiséra Juraja Herza.

Herec Zdeněk Svěrák, prevzal v Lucerne sošku leva za mimoriadny prínos českej kinematografii. "Tento lev je významný v tom, že je od obce spolupracovníkov, že to je pocta od cechu, že mi povedali, že som niečo českému filmu priniesol," povedal pre TASR Svěrák, ktorý má doma dvoch Českých levov.

Favorizovaná "normalizačná" snímka Pouta mala 13 nominácií a získala päť levov, vrátane hlavných cien za najlepšiu réžiu, scenár (Ondřej Štindl), kameru (Jaromír Kačer) a ako najlepší film roku 2010.

"Čakali sme, že pár ich dostaneme. Skôr som dúfal, než som očakával," povedal pre TASR režisér Radim Špaček s tým, že cieľom snímky Pouta bolo "poskytnúť poctivý pohľad na tú dobu pred x rokmi čo tu nie je príliš v móde".

O šťastí hovorí scenárista Ondřej Štindl, pre ktorého je zisk Českého leva o to väčším úspechom, že išlo o jeho prvý filmový scenár. "Kolegovia v tom majú skôr smolu, takže ja som mal šťastie," vysvetlil.

Najlepším hercom v hlavnej úlohe bol za rok 2010 vyhlásený Ondřej Malý (Pouta), v ženskej kategórii porota ocenila Zuzanu Bydžovskú (Mamas&Papas). Vedľajšie úlohy priniesli ocenenie Eliške Balzerovej (Ženy v pokušení) a posmrtne Vladimírovi Dlouhému (Kajínek).

Lev za hudbu ide na Slovensko

Medzi nominovanými bolo v rôznych kategóriách až 10 slovenských hercov a filmárov. Kým herci "pohoreli", skladateľ Michal Novinski z Bratislavy, ktorý napísal hudbu k filmu Kuky se vrací uspel.

"Poznal som Svěrákovcov, ich filmy som poznal, ale oni mňa nepoznali a ja som vôbec nečakal, že to takto dopadne," povedal pre TASR šťastný skladateľ ktorý sa z toho, že si ho Jan Svěrák vybral za autora hudby, "dostával mesiac".

"Vždy nakoniec zostane normálna robota, musíte to spraviť. A normálna robota vás zase zachráni. Ja som najprv ani nemohol tú prácu robiť, lebo sa mi zdalo, že to nezvládnem... Ale je to super, pretože tí ľudia sú veľmi milí, prajú vám, veria, že to zvládnete, a potom to ide," prezradil z tvorivého zákulisia Michal Novinski. Pre tohto skladateľa išlo iba o druhý celovečerný film. Bohaté skúsenosti však má s divadelnou hudbou a hudbou k dokumentom.

"Od Honzu, môjho syna, to bol výborný ťah. Pretože skladateľ Novinski bol doteraz neznámy a on na neho stavil. Konkurz robilo päť skladateľov. Honza spravil doma rodinnú súťaž zahral nám ukážky, my sme nevedeli, kto a čo napísal a zhodli sme sa na ňom," vysvetlil TASR Zdeněk Svěrák, ktorý vo filme režírovanom svojim synom Janom prepožičal hlas jednej z rozprávkových postáv. Kuky se vrací zabodoval na Českom levovi i v kategóriách najlepší strih a najlepší zvuk.

V slovenských rukách sa sošky Českého leva ocitali v pražskej Lucerne opakovane. Oceneným totiž Levov odovzdávali i Emília Vášáryová, Anna Šišková či Martin Huba. Namiesto hostesiek moderátorovi večera Janovi Budařovi sošky na pódiu podávali členovia slovenskej mužskej tanečnej skupiny The Pastels, ktorá moderným tancom vyplnila priestor medzi vyhlasovaním víťazov jednotlivých kategórií.

"Bolo to super. Užívali sme si to. Bolo to pre nás niečo nové. Museli nás trošku skresať, lebo sme trošku blázniví. Ale aj tak sme si to trošku 'posvojili'. Tanec máme radi a stále ho niekam posúvame," zhrnul pre TASR jeden z tanečníkov The Pastels Dano Antálek.

Cenu za dokument vyhral príbeh narkomanky

Sošku Českého leva za najlepší filmový dokument roku 2010 na pódiu prevzala režisérka Helena Třeštíková za film Katka - "časozberný" dokument o rozklade osobnosti narkomanky, ktorý sa nakrúcal dlhých 14 rokov.

V slávnostnej atmosfére udeľovania českých filmových cien sa našiel priestor aj pre dôležitý apel politickej scéne. Riaditeľ distribučnej spoločnosti Falcon Jan Bradáč prítomnému ministrovi kultúry Jiřímu Besserovi z pódia tlmočil nesúhlas filmárov s vládnym zámerom zvýšiť už na jeseň 2011 dolnú sadzbu DPH z 10 na 20 percent - aj v prípade vstupeniek do kín. Tento krok spôsobí úbytok divákov, obáva sa Bradáč.

Zdeněk Svěrák dostal cenu za celoživotné dielo.

FOTO - ČTK

Eliška Balzerová s cenou za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe. Cenu jej odovzdával Martin Huba.

FOTO - ČTK