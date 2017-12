Čože je to päťdesiatka?

Pol storočia je málo času pre ľudstvo, ale veľa pre človeka. V roku 1961, keď NASA spustila program Apollo, ktorého hlavným cieľom bolo vyslať človeka na Mesiac, a Jurij Gagarin prvýkrát vyletel do vesmíru, sa narodili dnešní päťdesiatnici.

10. mar 2011 o 0:00 Klára Králová

Nepredstavujte si len prešedivených mužov z bezprostredného okolia. Starnú aj zdanlivo nestarnúci – všeobecne známi pre svoj výzor, talent či postavenie. Ženám sa vyhneme, pretože o ich veku sa zvyčajne taktne mlčí.



Sexuológovia nás už naučili, že muži po päťdesiatke prežívajú andropauzu, obdobie porovnateľné so ženskou menopauzou. Počas neho dochádza k poklesu hladiny mužského pohlavného hormónu testosterónu, v dôsledku čoho sa zdatný optimista mení na slabo výkonného, depresívne naladeného jedinca.

Mužom klesá sexuálna túžba, priberajú na váhe, strácajú svalovú hmotu, cítia sa vyčerpaní a nervózni, reagujú podráždene, nevyhľadávajú spoločnosť tak ako kedysi. Niektorí si kupujú obligátne Porsche a chytajú druhý dych s o generáciu mladšími milenkami, ale rozbehnutý vlak tým nezastavia. A toto všetko sa odohráva i v telách ľudí, ktorých podobu často vnímame ako nemennú, ustálenú.

Fantastický lišiak

Medzi tohtoročných päťdesiatnikov patrí aj americký herec, režisér, producent, scenárista a politický aktivista George Clooney. Možno badá zmenu ohľadom vlastného testosterónu, no rozhodne neprestáva sexuálne túžby vyvolávať.

Krásavec sa niekoľkokrát ocitol na najvyšších priečkach rôznych rebríčkov príťažlivosti a keďže je to presne ten typ, pri ktorom každý vidiaci nezávidiaci človek uzná, že vekom neošpatnieva, zrejme z nich nezlezie. Syn televízneho reportéra Nicka Clooneyho mal už od útleho detstva kontakt so štúdiom a s kamerami.

Po tom, čo zanechal históriu a politické vedy (univerzitu opustil ako dvadsaťročný) a neúspešne sa pokúšal o kariéru profesionálneho bejzbalistu, študoval herectvo v Beverly Hills. Prvú väčšiu rolu dostal v roku 1984 v sitcome E/R. Až ako tridsiatnik zažiaril v Pohotovosti (ER), kde si zahral doktora Douga Rossa.

Seriálu sa držal päť rokov (1994 - 1999) a počas neho začal spolupracovať s americkými filmármi. Úspech Rodriguezovho filmu Od súmraku do úsvitu preložil snímkou Báječný deň a Peacemakerom. Po umeleckom dne Batman a Robin (1997) prekráčal k spolupráci so Stevenom Soderberghom (Zakázané ovocie, 1998), ktorá plynulo vyústila do megaúspechu v Dannyho jedenástke.

Písal sa rok 2001 a Clooney oslávil štyridsiatku na vrchole. O rok neskôr začal sám režírovať, až si za film Syriana (2005), ktorý aj produkoval, odniesol Oscara i Zlatý Glóbus za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

V päťdesiatke má jeden z najžiadanejších slobodných (rozvedených) mužov sveta, ktorý pred kamerami vraj nepoužíva mejkap, práce neúrekom. Pred dvoma rokmi síce narozprával animovaného Fantastického pána Lišiaka a hral vo filme Muži, ktorí čumia na kozy, ale starým lišiakom, ktorí len čumia na kozy, sa nepodobá. A ak môžeme veriť citátom z portálu IMDb.com, starnutie mu až tak neprekáža, lebo je nanajvýš prijateľnou alternatívou k smrti.

Americký prezident Barack Obama. Zatiaľ mu vystačila

jedna manželka a dve deti a zdá sa, že je spokojný

Policajt stále v službe

Inej animovanej postave – Somárikovi zo Shreka - prepožičal hlasivky americký herec a komik Eddie Murphy, ďalší z okrúhlych oslávencov. Skrývať sa za kreslený charakter je pre herca vekovej kategórie štyridsať plus vôbec dobrý ťah.

Murphy sa však divákom určite ešte ukáže, hoci kedysi šíril správy, že nakrúcať bude len do päťdesiatky a potom sa stane profesionálnym džentlmenom záhaľky. Talentované dieťa z New Yorku vynikalo komediálnym nadaním a v roku 1980 sa mu naskytla príležitosť účinkovať v populárnej zábavnej šou Saturday Night Live.

Diváci jasali - Eddieho výkon bol jedným z najlepších v histórii seriálu. Zakrátko prišiel filmový debut 48 hodín (1980). Akčná komédia, v ktorej Murphy a Nick Nolte ako policajti bojujú s podsvetím, sa stala hitom.

O štyri roky neskôr nakrútil Policajta z Beverly Hills, opäť akčnú a megaúspešnú komédiu, ktorej štvrté pokračovanie príde do kín budúci rok. Po sivej epoche striedavo úspešných úloh sa vo veľkom štýle vrátil až v roku 1996 filmom Zamilovaný profesor.

K štyridsiatke sa predral trhákmi Dr. Dolittle (1998, 2001) a Trhák pána Bowfingera (1999). Jeho honoráre údajne siahajú do výšky 20 miliónov dolárov za film. A tak nezaháľa.

Eddie Murphy s novomanželkou, producentkou Tracey Edmondsovou (1967).

S predchádzajúcou manželkou má Murphy päť detí, so Spice Girl Melanie B

si ukuchtili dievčatko

Prezident a Pán prsteňov

George Clooney aj Eddie Murphy podporili vlastným hlasom nielen animované zvieratká, ale tiež svojho rovesníka Baracka Obamu v prezidentskej kampani 2008. Barack Hussein Obama, 44. prezident Spojených štátov, prvý Afroameričan v Bielom dome, divný držiteľ Nobelovej ceny za mier, sa z najpopulárnejšieho kandidáta veľmi rýchlo prehupol do pozície nepopulárnej hlavy štátu.

Ak sa však obyčajná chlapská samoľúbosť týka aj mužov, ktorí sú americkými prezidentmi, stále môže pyšne zaspávať (Yes, he can!). Dotiahol to predsa tam, kam len štyridsaťtri mužov pred ním. Za Busha staršieho, vo svojej tridsiatke, ukončil štúdium práva na Harvarde. Za Busha mladšieho bol senátorom USA za štát Illinois (2005 – 2008). Päťdesiat sviečok na torte sfúkne v úrade a možno si pri tom zaželá znovuzvolenie.

V čase, keď sa dozvie výsledok nasledujúcich volieb, by už mal byť v kinách Hobbit, dlhoočakávaný režisérsky počin ďalšieho nositeľa piatich krížikov Petra Jacksona. Rodák z Nového Zélandu, herec, režisér a producent, chcel byť odmalička pri filme, nedokončil preto ani strednú školu.

Do dejín kinematografie vstúpil už chuťovkami Bad Taste (1987) a Braindead (1992), ale hlavný chod prišiel až v štyridsiatke v podobe trojjediného Pána prsteňov, za ktorého si odniesol Oscara. Až potom si splnil celoživotný sen – remake King Konga, hoci on bol pravým dôvodom, prečo vôbec začal nakrúcať. Od obrovského monštra sa opäť skláňa k Hobbitovi a všetci sme zvedaví, ako to prekonávanie výškových rozdielov dopadne.

Laurence Fishburne. Nezabudnuteľný Morpheus z trilógie Matrix (1999),

dnes ako Dr. Raymond Langston v C.S.I. Las Vegas

Básnik a čas

Oslavuje sa aj na európskom kontinente a v malých krajinách. Iba torty sú menšie. Úplne iné životné osudy mali českí a slovenskí päťdesiatnici. Keď dovŕšili sedem, prijachali sovietske tanky a vyriešili ich rozlet na nasledujúcich dvadsať rokov. Za železnou oponou vyrastal napríklad český herec a psychoterapeut Pavel Kříž, známy predovšetkým vďaka role Štěpána Šafránka v sérii filmov Dušana Kleina o básnikoch.

Prvýkrát si Štěpána zahral ako dvadsaťročný v snímke Jak svět přichází o básniky. Pred emigráciou do Kanady v roku 1987 stihol ešte nakrútiť Jak básníci přicházejí o iluze a Jak básníkům chutná život. Po odchode z Prahy bol vlastne fyzicky bližšie americkým vrstovníkom, ale za hranicami herectvo ignoroval, vyštudoval univerzitu a venoval sa lekárskej praxi.

Vďaka režisérovi Kleinovi sa v deväťdesiatych rokoch vrátil domov aj k filmu. Vznikol štvrtý diel Básnikov Konec básníků v Čechách a krátko po Křížovej štyridsiatke piaty - Jak básníci neztrácejí naději (2004). Křížov kolega, tiež päťdesiatnik Jaroslav Dušek naopak ostal celý život v Česku. Užil si klasické zamestnania nevoľníkov komunizmu, umýval okná a prikladal do kotlov.

V pauzách sa zasa venoval improvizácii a herectvu. K starnutiu sa Dušek stavia ľahostajne. Ako povedal moderátorovi Markovi Ebenovi v relácii Na plovárně: „...já to vůbec (starnutie) neřeším, kdybych vzpomínal na sebe sama, před dvaceti lety je nějaký někdo, cizinec nějaký, nevím ani kdo tam je, už jsem to zahodil...“

V každom prípade, dvadsaťročný cudzinec v Duškovom tele založil v roku 1981 divadlo Vizita, ktorým Duškova duša žije doteraz. Od roku 1985 funguje Vizita výlučne na improvizácii. Herec sa objavil aj vo filmoch Jana Hřebejka Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat či Horem pádem. Zahral si v Trojanových Želaroch aj v Švankmajerových Šílených.

Dnes číta Toltékov, pravidelne sa postí, žije v prítomnosti a synchronizuje sa s vesmírom. Totiž, ako hovorí, zomrieť môžeme kedykoľvek, a preto by bolo na škodu kaziť si tento okamih.

Pavel Kříž s herečkou Veronikou Žilkovou. Povedali by ste, že obaja sú

ročník 1961 a príchod ruských tankov v roku 1968 zažili ako sedemročné deti?

Po schodoch Už Potichu

Na Slovensku sa päťdesiatke nevyhne Richard Müller, jeden z najúspešnejších spevákov, skladateľov a textárov. Od konca 90. rokov už niekoľkokrát ohlasoval koniec hudobnej kariéry, ale vždy sa vrátil, naposledy s úspešným albumom Už (2010).

Jeho kariéra je možno typická pre mnohých úspešných päťdesiatnikov – veľký talent sa dokázal chytiť príležitosti a vypol sa k neskutočným tvorivým výkonom. Čoho sa dotkol, v tom bol úspešný a žiadny cieľ nevyzeral neprekonateľný. Po desiatich rokoch úspechov ho na kolená (ako aj mnoho iných) paradoxne zrazilo vlastné obrovské ego, ktoré mu nedovoľovalo vidieť nič iné, len seba.

Boli časy, keď Müller v rozhovoroch pre médiá používal skoro v každej vete slovíčko „ja“ a zásadne hovoril len o sebe, svojich názoroch, cieľoch a úspechoch. Strata blízkych spolupracovníkov, rozpad rodiny, útoky bulváru, nástup choroby a možno aj kríza stredného veku ho zrazili na úplné dno, z ktorého sa dostával len veľmi pomaly.

Dnes je opäť tu - iný, skromnejší, ale stále pôsobivý – určite aj vďaka tomu, čím prešiel. Možno aj to je typické pre dnešných päťdesiatnikov – nepotrebujú si už dokazovať, akí sú mačovia, mnohí z nich sú radi, že žijú.

Čerství päťdesiatnici