Čo otriasa Anglickom

Let England Shake je ôsmy a jeden z najsilnejších albumov hudobníčky, ktorú si so žiadnou inou nezameníte.

8. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák

PJ Harvey (41) objavil slávny dídžej John Peel. Do piateho albumu Stories from the City, Stories from the Sea bola hviezdou nezávislej scény, potom prišlo päť nominácií na Grammy a Rolling Stone ju vyhlásil za umelkyňu roka.(Zdroj: PJHARVEY.NET)

Britská speváčka PJ Harvey sa opäť postarala o nahrávku, o ktorej sa hovorí.

Odjakživa vyzerala a spievala inak ako ostatní. Na najnovšej nahrávke Polly Jean Harvey dotiahla svoju nechuť opakovať sa opäť o čosi ďalej.

Zbierka básní o vojne

Preč je hrmotiaca divožienka, rocková princezná aj autorka zasnených klavírnych balád. Na Let England Shake počujete niekoho úplne iného. „Dlho mi trvalo, kým som našla správny hlas pre túto nahrávku. Naspievať hlbokým ženským hlasom by ju zničilo,“ rozhovorila sa pre magazín Drowned In Sound. „Chcela som nevtieravý hlas. Iba predniesť príbehy na spôsob svedka, ktorý ich prenáša z miesta, kde sa stali.“

Doteraz sa venovala úplne iným témam. Osobným – láske, rozchodom. No posledné dva roky hľadala správne slová, aby dokázala spievať o vojnách, stroskotaných snoch národa a o vzťahoch ku krajine. „Vždy ma zaujímalo, čo sa deje vo svete, čo sa denne odohráva v politike a okolo nás. Ale ešte nikdy doposiaľ som necítila, že by som o tom dokázala rozprávať v textoch,“ tvrdí.

Už to dokáže. A veľmi poeticky. Vyšla jej z toho viac prechádzka minulosťou britského impéria než módne narážky na účasť spojeneckých jednotiek v Iraku a Afganistane. PJ Harvey sa vracia najmä ku krvavej bitke o Gallipoli, kde v roku 1915 prišli o život státisíce vojakov. Líči drsné výjavy z bojiska (All In Everyone), no vie ponúknuť aj pohľad očami vdovy, ktorá sa tam vracia po rokoch (On Battleship Hill).

Album však netvoria historické fakty podávané na spôsob dokumentaristu, skôr básnické obrazy alebo burcujúce odkazy: „Západ spí/ Anglicko prebuď sa,“ spieva v titulnej skladbe. „Si obťažkané mŕtvolným tichom/ bojím sa, že naša krv sa nerozprúdi.“

Tomu zodpovedá aj hudba. Buď je energická, často postavená na pochodových rytmoch, alebo ide o pomalé vybrnkávačky. Domácky lo­fi zvuk, zastreté elektrické gitary, minimalistické bicie, staré klávesy, zopár samplov (dychové fanfáry, hlas kurdskej speváčky). Celkový retro nádych albumu ešte umocňuje nezvyčajný nástroj – autoharfa. Je to vlastne kombinácia harfy s citarou, ktorá pochádza z prvej polovice 20. storočia.

Britská Björk

Prvé recenzie Let England Shake sú až nekriticky nadšené. Časopis Uncut ho vyhlásil za album mesiaca, Mojo za najsilnejšiu nahrávku speváčky, v NME dostal desať hviezdičiek, vysoko ho ohodnotil aj Pitchfork. Kolekcii dvanástich pesničiek sa dá vyčítať iba nevyváženosť, takmer všetky najsilnejšie momenty sa odohrajú v prvej polovici cédečka.

Album Stories from the City, Stories from the Sea (2000) jej vyniesol prestížnu Mercury Music Prize, nominácie na Brit Award a Grammy a predalo sa z neho vyše milióna kusov. Takýto úspech už asi PJ Harvey nedosiahne.

O to však vôbec nejde. Na súčasnej scéne sa nenájde veľa autorov, ktorí sa neboja experimentov či prekvapení, no zároveň stále dokážu prísť s dosť prístupnou (alebo, keď chcete, počúvateľnou hudbou). V tom má PJ Harvey veľa spoločné s Björk. Nie je náhoda, že aj táto Islanďanka sa na svojom novom albume chce vyrovnávať so spoločenskými témami.