Virtuózne džezové fusion naživo

Dnes je v bratislavskom Nu Spirit Clube koncert, ktorý celkom iste bude patriť medzi tohtoročné najzaujímavejšie.

8. mar 2011 o 0:00 Marian Jaslovský

V Bratislave dnes vystúpi trio PSP, ktoré sa postará o zmes džezového fusion.

BRATISLAVA. Skupina PSP je skratka priezvisk troch hudobníkov: Phillips, Saissé a Palladino. Basgitaristu Pina Palladina počuť v skladbách Paula Younga ako Everytime You Go Away či Wherever I Lay My Hat (That's My Home). Málokomu ušla jeho výrazná kĺzavá bezpražcová basgitara.

Palladino je mimoriadne muzikálny a patrí medzi najuniverzálnejších. O šírke jeho záberu svedčia mená, s ktorými spolupracoval: David Gilmour, Tears for Fears, Pete Townshend, Peter Gabriel, Joan Armatrading, Phil Collins, Chaka Khan, Eric Clapton.

Po smrti basistu The Who Johna Entwistla sa stal členom skupiny, hral v triu Johna Mayera a aby to bolo zaujímavé, zaujal miesto v skupine RH Factor prominentného džezového trubkára Roya Hargrova. Klávesista francúzskeho pôvodu Phillipe Saissé spolupracoval od Davida Bowieho cez Al Jarreaua až po Rolling Stones a jeho sólový album At World's Edge z roku 2008 bol nominovaný na Grammy. Aj bubeník Simon Phillips je rockovým pojmom, trvalejší pomer mal so skupinami Toto, The Who, Judas Priest a Mike Oldfield.

Dokopy tvoria turbulentnú hudbu, virtuózne džezové fusion, v ktorom má miesto spontánna radosť z virtuozity ako aj skladateľská sofistikovanosť. Zábery z YouTube dokazujú, že ich koncert nemôže dopadnúť zle. Usporiadatelia odkazujú, že kapacita klubu bude obmedzená na 200 lístkov, lebo Phillipsova gigantická bicia súprava si vyžadovala rozšírenie pódia.