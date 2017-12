Skupina Oceán chystá comeback

Legendárna skupina, ktorá sa preslávila koncom 80. rokov, sa rozhodla pokračovať. Petra Muka nahradila speváčka Jitka Charvátová.

9. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, čtk

BRATISLAVA. Keď vlani zomrel Petr Muk, zdalo sa, že z comebacku skupiny Oceán, v ktorej sa po prvýkrát preslávil, nebude nič. Napriek tomu sa však jeho bývalí spoluhráči rozhodli skúsiť to.

Po smrti Freddieho Mercuryho asi nikoho nenapadlo, že by skupina Queen mohla pokračovať ďalej. Takého výrazného a charizmatického lídra sa nahradiť nedá. Gitarista Brian May to však riskol so spevákom Paulom Rodgersom a výsledok nebol katastrofou. Podobných príkladov sa v dejinách nájde veľa, tým najnovším je český Oceán.

O ich comebacku sa povrávalo už dlhšie. Dušan Vozáry, jeden z trojice pôvodných členov, ho oznámil už predvlani. Pod názvom New Ocean. Proti bol iba Petr Muk, ktorý v otvorenom liste napísal, že to možno bude „hudobne zaujímavý a komerčne úspešný projekt, no skutočný Oceán to nemôže byť". Nový názov považoval za zavádzajúci a tvrdil, že kolegovia by si mali „odpracovať kariéru pod vlastným menom".

Po smrti Muka sa zvyšná trojica rozhodla osloviť mladú speváčku Jitku Charvátovú, ktorá fungovala v skupinách Fiction a Skyline. „S nikým iným by sme to nerobili. S Jitkou spolupracujeme dlhšie a rozhodlo, že sme kamoši," cituje agentúra ČTK Vozáryho. Ženský vokál zvolili zámerne, aby nemohol byť porovnávaný s typickým prejavom Petra Muka.

Nová zostava hrá starý repertoár Oceánu v nových úpravách a koncom apríla plánuje koncerty v Čechách a na Slovensku. Ako znie, vedia už tí, ktorí na jeseň v bratislavskom Nu Spirit Clube navštívili Depeche Mode párty, kde New Ocean vystúpil.

Skupina Oceán vznikla v roku 1985. Tvorili ju Petr Muk, Dušan a Jan Vozáryovci a Petr Kučera. Vďaka moderne znejúcim a melodicky chytľavým synthpopovým pesničkám sa rýchlo stala známa po celom Československu.

Vydala tri albumy a v roku 1993 sa rozpadla. Za dôvody označil Petr Muk spory pre jeho nové skladby, nepomer v hudobnom prínose ostatných členov a narastajúce osobné spory.