Tento E. T. nemá vaše deti rád

Nepriateľská invázia z cudzej planéty zasiahla Spojené štáty. Hollywood sa pomstil.

9. mar 2011 o 17:15 Ján Gregor

Americkí vojaci sú vo filme Svetová invázia: Boj o Los Angeles takí patetickí, až im tú inváziu z duše prajete.

Veľa peňazí a nijaký nový nápad. To je prípad filmu o útoku mimozemšťanov, ktorý mal rozpočet sto miliónov dolárov, no takmer celý ho minul na ohňostroj.

Dvojnásobné nešťastie

„Asi to bude poriadna zaberačka," konštatuje vojak pri pohľade na masaker, ktorý na pláži neďaleko Los Angeles spôsobila návšteva z vesmíru. „Nič iné nepoznám," odpovedá smrteľne vážne iná postava s hranatou čeľusťou. Je to prvé varovanie, že film Svetová invázia: Boj o Los Angeles môže skončiť ako pohroma nielen preto, že ľudstvo čelí útoku z vesmíru.

Len málo filmov verne zobrazuje život vojakov aj s príznačnou nudou a bezmocnosťou, čo za posledné roky najlepšie ukázal Jarhead. Svetová invázia je filmom z opačného pólu. Vojaci si v nej ani na chvíľu neoddýchnu a malá jednotka uviaznutá v nepriateľskej zóne možno dokáže zvrátiť osud planéty. K tejto monštruóznej hlúposti totiž snímka smeruje.

Losangeleský masaker

Režisér Jonathan Liebesman má na konte zopár priemerných až podpriemerných filmov, novinkou nepriamo nadväzuje na svoj film spred piatich rokov Texaský masaker motorovou pílou: Počiatok. Len tentoraz by sa dalo hovoriť o losangeleskom masakri so zlým scenárom. Námet je jednoduchý, s čím sa dá pri tomto žánri zmieriť, prekvapivo zlé sú aj dialógy. Mimozemšťania vydávajú iba kvákavé zvuky, americkí vojaci im konkurujú výrokmi plnými pátosu a hrdinského odhodlania. Aj v najvypätejších momentoch si nájdu čas odrecitovať celú hodnosť.

Kampaň filmu využila sériu plagátov, ktoré zachytili údajné UFO nad rôznymi svetovými mestami za posledné desaťročia. Zároveň sa bez jasnejšej súvislosti spomínal kuriózny incident z roku 1942, keď sa nad Los Angeles objavil neznámy lietajúci objekt a protivzdušná obrana vypálila stovky striel v domnení, že ide o japonské výzvedné lietadlo. Až neskôr sa ukázalo, že zrejme pálili do oblakov a za falošným poplachom stála vojnová nervozita.

Iné to je v Liebesmanovom filme, kde sa obloha od začiatku hemží mimozemskými loďami a o ich úmysloch niet pochýb. Je to invázia s cieľom získať prírodné zdroje, ľudstvo má byť zničené (prečo sa však vyspelí kolonizátori namáhajú s pouličným bojom, je nejasné).

Režisér sa narodil v Johannesburgu, kde sa odohráva oveľa lepší a nápaditejší film s podobnou tematikou District 9. S ním má Svetová invázia spoločnú iba snahu roztrasenou kamerou vyvolať dokumentárny dojem a to, že v oboch filmoch mimozemšťania pripomínajú veľké šváby.

Bez ľudskej tváre

Zatiaľ čo Spielbergova Vojna svetov podobnú situáciu zachytila z pohľadu civilistov, Svetová invázia sa sústredí na skupinu vojakov, čo fatálne zredukovalo možnosti na originálnejšie rozprávanie. Keď sa k nim pridá niekoľko civilov, poslúžia scenáru iba na emocionálne rozptýlenie a naplnenie najhorších filmových klišé (deti musia prežiť).

Scenár sa nenamáhal ukázať inváziu z druhej strany, takže o mimozemšťanoch sa za dve hodiny dozvieme len povinné minimum a ich „ľudská" tvár zostáva ukrytá. Keby režisér skúsil príbeh prerozprávať z ich strany, ako sa to aspoň čiastočne podarilo v District 9, bol by to zaslúžený experiment.

Svetová invázia je béčkovým filmom s áčkovým rozpočtom, akčnými scénami, reklamnou kampaňou a do veľkej miery aj trikmi. Nemá však hlbší príbeh, myšlienku ani emócie, ktoré by boli silnejšie než tie, čo ponúkajú videohry pri zastrelení ďalšej bezmennej postavičky, čo sa vynorila spoza rohu. Alebo z vedľajšej galaxie.