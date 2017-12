Phil Collins sa rozlúčil

Britský hudobník sa nechal prehovoriť na nový album. Vraj posledný.

10. mar 2011 o 0:00 Róbert Šedivý

Pre zdravotné problémy a rodinu dlho odmietal nový album. Nakoniec však Phil Collins nahral obľúbené pesničky z dielne slávnej značky Motown Records.

Albumu, po akom Phil Collins podľa vlastných slov túžil celý život, predchádzala dlhá osobná kríza. K dlhotrvajúcim starostiam so sluchom sa pridala vírusová infekcia, v roku 2007 si na turné so skupinou Genesis tak vážne poškodil chrbticu, že neudržal bubenícku paličku a musel si ju upevňovať páskou. Navonok stále usmievavý a bláznivými nápadmi sršiaci chlapík dokonca uvažoval, že si vezme život. Prišiel však očistec.

Precízny aj sentimentálny

Výsledok nahrávania albumu Going Back, na ktorého obale za bicími sedí 13-ročný Collins, je presne taký ako on sám. Precízny aj sentimentálny. „Nechcel som urobiť nové nahrávky, ale staré. A nevložiť do nich nič nové. Pokúsili sme sa použiť dnešnú techniku, aby sme sa dopracovali k zvuku včerajška,“ hovoril v promo rozhovoroch.

Okrem osvedčených sidemenov oslovil aj členov legendárneho zoskupenia The Funk Brothers. Teda muzikantov, ktorí nahrávali piesne Motownu v najslávnejšej ére počas rokov 1959 - 1972. On sám okrem spevu zvládol aj klavír, gitaru, dokonca harfu. Nahral aj bicie a perkusie, akurát pre spomínané problémy s rukou takpovediac jazzovo zjemnil.

Sústredil sa na skladby Motownu podpísané legendárnym triom Holland-Dozier-Holland. Medzi ne sa dostala aj Wonderova Uptight s charakteristickou úvodnou figúrou, „nadupaná“ Papa Was A Rolling Stones od The Tempations a taktiež akoby z manéže vystrihnutá Tears Of Clown od Smokeyho Robinsona.

Azda najväčším ocenením pre jeho samotného môžu byť slová zmieneného skladateľa a producenta Motownu, Lamonta Doziera: „Nahrávanie takéhoto albumu môže byť zložité, ale musím priznať, že Phil prekonal moje očakávania. Okrem toho, že to tradične skvele zaspieval a zahral, musím vyzdvihnúť aj jeho dômyselnosť pri produkcii. Je pre mňa až nemožné vybrať tú najlepšiu pieseň.“

Album, ktorý sa dostal po vydaní na prvé miesto britského rebríčka, bol do sveta vypustený s dvoma singlami – mimoriadne spevnou piesňou (Love Is Like a) Heatwave a titulnou skladbou s nostalgickým nádychom.

V silnej forme

Staré tvrdenie, že dobrý spevák vnáša do piesní dušu, znie ošúchane, ale pri hudobníkovi Collinsovho rangu platí. Séria živých vystúpení za účasti mnohých vokalistov a bigbandu v New Yorku ho predstavila vo výbornej forme. Hlas mu trochu zhrubol, čo však pri černošskom „feelingu“ mimoriadne svedčí. Počas niekoľkých dvojhodinových maratónov ho ani raz nesklamal.

Inak, pieseň Going Back v začiatkoch kariéry spieval aj legendárny Freddie Mercury. Jeho dávny kamarát Collins sa s ňou podľa svojich slov s kariérou lúči. Dá sa mu však veriť?