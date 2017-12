Zábava požičaná z politických prejavov

Západní filmári reagujú na terorizmus. Niektorí sú nekompromisne cynickí, ako v britskom filme Šytri levy, ktorý práve prichádza do kín, iní radšej utopistickí.

11. mar 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

To, čo o etnickej nenávisti neodznie v médiách, musia dopovedať filmári. Francúzsky film tému stvárnil tak, že sa pri nej festivalové publikum na Berlinale radostne smialo.



Keby teraz Francúzi volili svojho prezidenta, zvíťazila by kanditátka zo strany extrémnej pravice. Médiá tam teraz chodia za ľavicovými a pravicovými politikmi a pýtajú sa ich, kto spravil chybu, že z prieskumov vychádzajú takéto výsledky. A filmári zatiaľ poslali do sveta pôvabný film Dernier étage gauche gauche (Posledné poschodie, ľavý blok). V ňom je sociálna nenávisť demaskovaná.

Kto chce rukojemníka

Film sa začína ráno 11. septembra. Režisér Angelo Cianci si myslí, že v ten deň sa ľudia začali báť „toho druhého“, niekoľko rokov po útoku v New Yorku sa to dosť zreteľne prejavuje aj v parížskych predmestiach. A keby to aj nebolo také zreteľné, médiá si to domyslia a posunú ďalej.

Takže toho 11. septembra mal pán Mohand neželanú návštevu, mesiace neplatil nájomné, prišiel teda za ním exekútor. Bol aj s dvomi policajtmi, pre prípad, že by boli s Mohandom problémy. Neboli, ale paniku vytvoril jeho syn v puberte, pretože sa bál, že policajti prehrabú jeho skrine a objavia v nich drogy.

Otvoriť dvere alebo nie, vylomiť ich alebo zavolať ozbrojenú posilu, v tom zmätku nebolo jasné, čo je lepšie riešenie, až sa exekútor nakoniec ocitol vnútri v byte ako rukojemník, o ktorého ani otec, ani syn nemali záujem. Ale francúzske médiá už prerušovali svoje vysielanie výnimočným spravodajstvom.

Pred pár týždňami sa Dernier étage gauche gauche premietal na Berlinale a festivalové publikum mu rozumelo a radostne sa pri ňom nasmialo.

Radostne, pretože režisér Cianci v parížskom predmestí vyrástol, pozná mieru jeho kriminality, drsnejší slovník aj jeho pôvabnejšie miesta. Takže jeho filmové postavy sú živými postavami, v istom zmysle sú neodškriepiteľne sympatické a ani exekútor v tom nie je výnimka.

Čo by sme skonštatovali?

No a ten smiech, na ňom sa nemusel špeciálne napracovať: „Základ toho, čo vo filme vravia policajti, som si požičal z prejavov niekdajšieho ministra vnútra a primátora jedného z predmestí. V zásade to teda nebol materiál na vytvorenie zábavy, a predsa...,“ vravel Cianci.

Po niekoľkých hodinách v uzavretom byte sa jeho hrdinovia pomaly menia. Neplatiaci otec nie je taký zbabelý, ako sa zdá, z hromžiaceho syna vyjdú aj nejaké nežné slová a exekútor zahadzuje svoje strohé sivé sako a aktovku, vďaka čomu slabnú niektoré klišé a policajná akcia sa blíži k absurdite.

Vôbec sa pritom nezastiera nenávisť vo francúzskej spoločnosti ani násilie, ktoré je v niektorých vrstvách výraznejšie ako inde. Len sa hľadá cesta von. Francúzi tušia, že sociálne nepokoje budú častejšie a zrejme čoraz väčšie.

Takže na rozdiel od svojho anglického kolegu, ktorý v rovnakom čase nakrútil film Štyri levy o džihádistoch, nechcel Angelo Cianci iba konštatovať. Vraví: „Napokon, čo by som mal konštatovať? Že sa doteraz nič nezmenilo? Že dialóg zvulgárnel, zodpovednosť sa presúva a že už treba otvoriť uzatvorené komunity? To nech ma radšej obvinia z utopizmu, lebo si myslím, že spoločenskú nenávisť prekonáme len tak, že sa budeme rozprávať a počúvať.“