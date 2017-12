Prídu tri výrazné ženy

M.I.A., Imogen Heap, Mica Levy. Ak ste ich ešte nepočuli, budete. Festival Bažant Pohoda zverejnil ďalšie mená na tento rok. Jedno je veľké, tie ostatné menej, no hudobne sú zaujímavé takmer rovnako.

11. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Skratka M.I.A. znamená v angličtine výraz pre vojaka nezvestného po boji. Na hudobnej scéne ho v 80. rokoch zaviedla americká punkrocková skupina, dnes patrí exotickej Angličanke, ktorú v lete uvidíme naživo.

Globálna hviezda

Začínala na alternatívnej scéne, no dnes patrí medzi popové hviezdy. Môže za to najmä soundtrack k filmu Milionár z chatrče. Oscara síce nakoniec nedostala, ale z Paper Planes sa stal globálny hit (41 miliónov videní na YouTube). Chytľavý popevok o imigrantoch z Ázie, ktorí ako papierové lietadielka putujú medzi kontinentmi, funguje aj sám osebe, jeho úspech na oscarovom večere ešte znásobila tmavá kráska v priesvitných šatách v posledných dňoch tehotenstva.

video //www.youtube.com/embed/__HQGvSqZ5I

Maya Arulpragasam je neprehliadnuteľný zjav. Týka sa to všetkého, čo robí už od detstva. Keď sú vaši rodičia členmi hnutia Tamilskí tigri, ktoré bojuje s vládou, nemôže vás to nepoznačiť. Pomery v treťom svete táto 35-ročná žena dobre pozná. A dobre pozná aj britskú urban music, hiphoperov, grafiťákov a sekvencer Roland MC-505. Jej hudba je energická a unikátna, ozýva sa v nej elektronická tanečná hudba, worldmusic aj experimenty so zvukom, texty hýria aktivistickými odkazmi a obrazmi.

Také sú najmä prvé albumy Arular (2005) a Kala (2007). Na nahrávke /\/\ /\ Y /\ (2010) trochu ubrala tempo a viac sa snaží spievať než rapovať. No provokovať ju stále baví, čo ukázala drsným videom Born Free a naživo ju vidieť je stále zážitok – hráva s elektronikou aj s bicími.

Pôvab a experimenty

Kto chodí na Bažant Pohodu objavovať nové mená, toho môže potešiť Imogen Heap. Môžete ju registrovať zo zasneného elektronického dua Frou Frou, ale úspech má aj pod vlastným menom (už bola dvakrát nominovaná na Grammy). Mladá Londýnčanka sa veľmi muzikálne pohráva s vlastným hlasom a s elektronikou. Podobne ako M.I.A. aj ona často spieva o svojich blízkych (akurát úplne z iného uhla) a vďaka imidžu je podobne neprehliadnuteľná. Zjednodušene povedané, ak M.I.A. rovná sa výbušná energia, Imogen Heap je pôvabné čarovanie.

video //www.youtube.com/embed/25VGdNU3nrU

Trojicu výrazných ženských zjavov, ktoré prídu prvýkrát na Slovensko, dopĺňa Mica Levy. Jej trio Micachu and The Shapes malo na Pohode hrať už vlani, zo zdravotných dôvodov to nevyšlo. Takže originálne pesničky na domácky vyrobených nástrojoch budeme počuť až teraz.

Koho tieto mená presvedčili a ešte lístok na festival nemá, mal by vedieť, že od utorka sa dvíha predpredajová cena o desať eur.