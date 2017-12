Coreu s Burtonom uvidíme dvakrát

Hviezdne duo muzikantov sa vracia na Slovensko a na koncerte sa bude premietať aj unikátny filmový dokument o ich návšteve v roku 1983.

12. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák

„Veľmi radi sa sem ešte vrátime,“ povedal po prvom koncerte v Bratislave Gary Burton. Slávny americký vibrafonista, ktorý tu hral s ešte slávnejším pianistom Chickom Coreom, svoj sľub splní o štyri týždne. Počas koncertu uvidíte aj unikátny film, ktorý zaznamenal prvú návštevu.

Bol to malý zázrak. Druhého novembra 1983 za železnú oponu prišli veľké džezové hviezdy a odohrali tu koncert. Ani dnes koncertov z tejto kategórie na Slovensku nie je veľa, takže športová hala na Pasienkoch v Bratislave bola vtedy úplne vypredaná. V publiku sedeli aj známi muzikanti a diváci z Česka, pod pódiom a v zákulisí sa pohyboval televízny štáb režiséra Jozefa Novana.

„Pre každého, kto má rád hudbu bez ohľadu na žáner, je to veľká udalosť,“ hovorí do kamery Vašo Patejdl a poklony hviezdnym kolegom skladajú vo filmovom dokumente aj ďalšie známe mená – Peter Lipa, Karel Velebný či Pavol Hammel.

„Pamätám sa dobre na bratislavský koncert. Myslím, že vtedy boli páni v úžasnej forme a ten koncert rozhodne patrí k najlepším,“ spomína po rokoch český pianista a skladateľ Martin Kratochvíl, ktorý do televízneho dokumentu vtedy v Bratislave vyspovedal Garyho Burtona.

Atmosféru legendárneho „dušičkového“ koncertu si budete môcť pripomenúť aj 2. apríla v bratislavskej Inchebe. Organizátori sa totiž dohodli so Slovenskou televíziou a pred vystúpením hviezdneho amerického dua tak môžu pustiť film z jej archívu.

V hale na Pasienkoch Chick Corea a Gary Burton vystúpili spolu so sláčikovým kvartetom a ponúkli zmes džezu s klasikou. Ich dlhoročná spolupráca zasiahla aj do iných žánrov a vyniesla im päť cien Grammy (tú poslednú dostali za album The New Crystal Silence z roku 2009).

video //www.youtube.com/embed/73bpl4ijzKg

Do Bratislavy sa hudobníci vrátia 2. apríla. Vstupenky sa predávajú v predpredaji v rozpätí 29 až 69 eur. Dvojica vystúpi aj v Prahe, kde však lístky stoja v prepočte od 45 do 79 eur.

Koncert sa koná v rámci priebežného cyklu Hviezdy svetového džezu, v rámci ktorého doposiaľ vystúpili Pat Metheny, Herbie Hancock či Wayne Shorter. Tento rok sa ešte fanúšikovia môžu tešiť na jesennú návštevu tria Pata Methenyho.