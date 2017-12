Foo Fighters vydajú coververzie skladieb Pink Floyd či Ramones

Americká rocková kapely Foo Fighters plánuje vydať album plný coververzií. Nahrávka s názvom Medium Rare vyjde 16. apríla, len štyri dni po vydaní siedmej štúdiovky Wasting Light.

13. mar 2011 o 8:53 SITA

Album vyjde na vinylovej platni pri príležitosti Record Store Day, ktorý pripadá vždy na tretiu aprílovú sobotu a je oslavou hudobného umenia.

Bude obsahovať skladby od kapiel Ramones, Pink Floyd či Zombies. Muzikanti združení okolo Davea Grohla vydajú album na vinylovej platni pri príležitosti Record Store Day, ktorý pripadá vždy na tretiu aprílovú sobotu a je oslavou hudobného umenia.

Päťčlenná formácia zo Seattlu mala od roku 2008 do roku 2010 prestávku, keď spolu nenahrávali ani nekoncertovali a jednotliví členovia sa sústredili na vlastné projekty.

Bubeník Taylor Hawkins napríklad nahrával druhý album so svojou skupinou Coattail Riders a Dave Grohl pôsobil na scéne ako člen superskupiny Them Crooked Vultures, ktorú tvoria aj Josh Homme z Queens of the Stone Age a John Paul Jones z Led Zeppelin.

Na nasledovníkovi albumu Echoes, Silence, Patience & Grace (2007) ocenenom Grammy začali hudobníci pracovať vlani v marci. Nahrávku produkoval Butch Vig, ktorý stál aj za albumom Nevermind (1991) od Nirvany a je tiež podpísaný pod štúdiovkami 21st Century Breakdown (2009) od Green Day či All Or Nothing (2008) od The Subways.

Na albume Wasting Light hosťuje aj Grohlov spoluhráč z Nirvany - basgitarista Krist Novoselic. Novinku kapela predstaví v lete na niekoľkých európskych festivaloch, okrem iných aj na rakúskom podujatí Frequency, ktoré sa bude konať 18. až 20. augusta v meste Sankt Pölten.

Foo Fighters majú na konte dosiaľ šesť štúdiových nahrávok. Medzi ich najväčšie hity patria skladby Monkey Wrench, Everlong, Learn to Fly, Breakout, Next Year, All My Life, Times Like These, Best Of You, The Pretender, Long Road to Ruin alebo Wheels.

Informácie zverejnila webová stránka NME.com

Zoznam skladieb na albume coververzií Medium Rare:

Band On The Run (Paul McCartney and Wings), I Feel Free (Cream), Life Of Illusion (Joe Walsh), Young Man Blues (Mose Allison), Bad Reputation (Thin Lizzy), Darling Nikki (Prince), Down In The Park (Gary Numan), Baker Street (Gerry Rafferty), Danny Says (Ramones), Have A Cigar (Pink Floyd), Never Talking To You Again (Husker Du), Gas Chamber (Angry Samoans), This Will Be Our Year (Zombies)