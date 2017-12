Džezový bubeník Joe Morello zomrel vo veku 82 rokov

Jeden z najslávnejších bubeníkov v džezovej histórii zomrel vo svojom domove v New Jersey.

13. mar 2011 o 17:54 TASR

NEW YORK. Joe Morello, jeden z najslávnejších bubeníkov v džezovej histórii, zomrel, oznámil dnes americký Národný verejnoprávny rozhlas (NPR). Mal 82 rokov.

Legendárny Morello, zo skupiny Dave Brubeck Quartet, zomrel vo svojom domove v New Jersey.

Najväčším úspechom kvarteta bola skladba Take Five z albumu Time Out (1959) - improvizácia pre piano, saxofon, bas a bubny s výrazným Morellovým sólom.

Zrakovo postihnutý Morello vyrástol v Springfielde, v Massachusetts, kde sa naučil hrať na husle. Jeho hudobný talent sa rýchlo presadil a čoskoro, ešte v detskom veku, hral s Bostonským symfonickým orchestrom. Ako tínedžer prešiel na bubny, na ktoré bol rovnako nadaný.

Po rozpade skupiny Dave Brubeck Quartet v roku 1968 sa Morello venoval učiteľskej dráhe, informoval rozhlas.