Kultúrne tipy na tento týždeň

Tento týždeň sa naozaj máme na čo tešiť, v Žiline aj Bratislave bude Pecha Kucha, začína sa festival Early Melons, bude blues aj špeciálny večer Voices Live.

14. mar 2011 o 12:00 (kul)

Opäť sme vybrali zopár akcií, na ktorých by ste počas tohto týždňa nemali chýbať.

Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa

Pondelok 14. marec 2011

Koncert / Bluesový pondelok

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V Tichu a spol. sa v pondelok opäť rozhostí blues. Vystúpi známy skladateľ, textár a spevák Peter Bonzo Radványi spolu s gitaristom Ivanom Tomovičom. Po nich príde na rad Second Band, ktorú založili Peter Sojka a Juraj Parízek. Bluesový večer sa začne o 19.00 h.

Utorok 15. marec 2011

Beseda / Monika Kompaníková

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V bratislavskom klube Ticho a spol. bude ďalšia z besied so slovenskými spisovateľmi. Tentokrát príde úspešná autorka Monika Kompaníková, s ktorou sa bude rozprávať Dado Nagy. Začiatok je o 19.00 h v známych priestoroch na Školskej ulici.

Film / Vít Klusák: Vše pro dobro světa a Nošovice

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

V severomoravskej dedine Nošovice panovala dlhé roky povesť o dobrom pive a kapuste. Až kým tam automobilka nepostavila obrovskú továreň a nepresvedčila miestnych o predaji pozemkov. Vít Klusák mapuje vo svojom filmu, ktorý na Stanici uvidíte v slovenskej premiére, aký vplyv má jedna automobilka na život dovtedy tichej dedinky.

Divadlo / M. H. L.

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

V utorok uvidíte v Kasárňach jedno z najúspešnejších predstavení minulého roka – M. H. L. v réžii Slávky Daubnerovej. Dokumentárna monodráma je inšpirovaná životom a dielom prvej profesionálnej divadelnej režisérky Magdy Husákovej Lokvencovej – manželky prezidenta normalizačného Československa. Ak ste to ešte nevideli, nenechajte si túto príležitosť ujsť.

Streda 16. marec 2011

Hudba / turné Nothing But Swing trio



Robil džez a nahrával pre režisérov ako Polanski a Wajda. Vlani nahralo hudbu skladateľa Krzystofa Komedu trio Nothing But Swing, ktoré teraz pokrstí CD sériou koncertov s poľským saxofonisom Piotrom Baronom. Ich turné sa začína dnes Barbakane v Banskej Bystrici, pokračuje v bratislavskom divadle Aréna (s ďalšími hosťami Radovanom Tariškom a Martinom Valihorom), Piešťanskom Kursalóne a cez víkend sa uzavrie v Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, kde bude po koncerte jam session.

Festival / Early Melons

16.3. – 20.3., Bratislava

V stredu odštartuje v Bratislave štvrtý ročník Medzinárodného festivalu študentských filmov Early Melons. V Café Corny budú pravidelne prebiehať Festivalové raňajky s hosťami festivalu, premietať sa bude v Meteorite, HotDockua v kine Mladosť. Záujemcov čaká aj miniMIDPOINT workshop, vo štvrtok napríklad s Petrom Jarchovským, ktorý sa zúčastní aj projekcie Občianskeho preukazu. Celý program nájdete na stránke festivalu.

Výstava / Ľubo Stacho

17.00, Východoslovenská galéria Košice

Výstavu fotografií Ľuba Stacha s názvom Moja krajina, ktorej kurátorom je Vladimír Beskid, otvoria vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v stredu o 17.00 h.

Literatúra naživo / Daniela Kapitáňová, Richard Kitta, Jakub Pišek

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Ďalší večer s literatúrou ale najmä s jej tvorcami zažijete v stredu na Stanici. Pozvanie prijala jedna z našich najúspešnejších autoriek Daniela Kapitáňová. Zároveň sa priamo od šéfredaktora dozviete viac o časopise Enter, a súčasťou večera bude aj hudobný hosť – výtvarník Jakub Pišek s projektom Hallogenerator.

Kino / Otváranie Biografu

19.00, Hlavná 27, Košice, bývalý FK Cinefil

V stredu čaká na fanúšikov dobrého filmu znovuzrodenie bývalého filmového klubu Cinefil. Odteraz Biograf otvorí večer svoje brány, premietne film, na aký by Košice nemali zabudnúť a pozýva aj na afterparty. Nuž, veľa dobrých filmov prajeme!

Debata / Hudba 2010: Čo sa stalo?

18.00, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Trojica známych českých hudobných publicistov – Pavel Klusák, Aleš Stuchlý a Karel Veselý – sa po Prahe a Brne zastavia aj v bratislavskej A4-ke so svojím audiovizuálnym programom plnom hudobných videí, komentárov a ukážok z minuloročnej nemainstreamovej produkcie.

Štvrtok 17. marec 2011

Výstava / Jaroslav Košš

17.00, Nitrianska galéria, Bratislava

Výstavu Jaroslava Košša s názvom 55 k zemi otvorí Nitrianska galéria vo štvrtok o 17.00 h.

Pecha Kucha Night Bratislava

20.20, Majestic Music Club, Bratislava

Pecha Kucha Night sa zastaví aj v Bratislave. Tento raz uvidíte: Jozefa Luptáka, Ilonu Németh, Zuzanu Piussi, Jána Triašku, Pavlínu Morháčovú a mnohýchďalších. Heslo znie: 20 obrázkov – 20 sekúnd.

Voices Live 20

19.00, Heineken Tower Stage, Bratislava

Jubilejný dvadsiaty večer plný zážitkov predstaví elektroknických Nourish My Fame, režiséra, skladateľa a hudobníka Jozefa Vlka s projektom Double Affair, spisovateľa Vlada Jančeka a Slam poetry, premietnu sa nové filmy, k slovu sa dostane aj Early Melons a Critical Mass Bratislava. Nazdravie Voices!

Výstava / Tomáš Svoboda: Netuším, že to takto skončí

18.00, Galéria HIT, amt_project, Bratislava

Prvá sólová výstava Tomáša Svobodu, kde bude prezentovať novovytvorené diela, bude simultánne prebiehať v dvoch bratislavských galériách – Galérii HIT a v galérii amt_project. Kurátorkou výstavy Netuším, že to takto skončí je Mira Keratová.

Piatok 18. marec 2011

Pecha Kucha Night Žilina – Volume 14

20.20, Stanica Žilina-Záriečie

Prvá tohtoročná Pecha Kucha opäť prinesie na Stanicu zaujímavých ľudí, o ktorých skrátka treba vedieť. Príde výtvarník František Skála zo skupiny Tvrdohlaví, maliarky Lucia Tallová a Jana Farmanová, architekti Petr Hájek a Svatopluk Sládeček a mnohí ďalší. Správny program na piatkový večer.

Výstava / Jarmila Mitríková – Dávid Demjanovič

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Svoje diela, ktoré vznikajú z rôznych experimentov s technikou pyrografie, už vystavovali na viacerých kolektívnych výstavách v Európe aj na viedenskom veľtrhu súčasného umenia. V piatok o 19.00 spolu otvoria ďalšiu z výstav, na ktorej uvidíte výsledky ich spolupráce, do dreva vypaľované motívy a vzory z literatúry, filmu ale aj ľudovej slovesnosti.

Aktivizmus / Rozhlasové dni Tik II.

18.00, Progressbar, Cukrová 14, Bratislava

Tento týždeň v bratislavskom Progressbare patrí rádiu a netradičným formám vysielania. Účastníci workshopu vytvárajú rozhlasovú reláciu inšpirovanú alternatívnymi meraniami času, pomocou softvéru pre výmenu audio nahrávok. Workshop prebieha pod vedením dvoch lektoriek - profesorky Vereny Kuni z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte mediálnej umelkyne a teoretičky Niny Czegledy z Budapešti. Výsledky workshopu budú predstavené počas verejnej prezentácie.

Sobota 19. marec 2011

Divadlo / Turecká kavárna

19.00, Mestské divadlo, Bratislava

Skvelá inscenácia ponúkajúca tri komické a takmer detektívne príbehy v réžii Pavla Hášu sa odohrávajú v Paríži. V sobotu večer sa kúsok z neho v podaní Václava Vydru, Nadi Konvalinkovej, Jany Bouškovej a ďalších prenesie aj do Bratislavy. Príbehy, ktoré sa odohrávajú na pozadí parížskej kaviarne, sú až príliš aktuálne a podobné súčasnej spoločnosti, v ktorej žijeme.

Kino ušami Daniela Baláža

20.00, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Po francúzskej filmovej hudbe sa s Danom Balážom v bratislavskej A4-ke prelúskate úvodnými ale aj tými ostatnými melódiami z filmov ako Get Carter cez Jamesa Bonda až po Gone Baby Gone – skrátka britskými skladateľmi filmovej hudby.

Koncert / N.O.H.A

20.00, Majestic Music Club, Bratislava

Do Bratislavy sa po roku vracia kozmopolitná kapela Noise of the Human Art (N.O.H.A.) so svojím mixom drum'n'bassu, breakbeatu, flamenca, balkánskej hudby, jazzu a rapu. Svoj jediný koncert na Slovensku v rámci turné k novému albumu odohrá už túto v sobotu v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC). Na ich koncerte si zahrá aj B-complex.

Nedeľa 20. marec 2011

Vážna hudba / Kontinuity

10.30, SND – Historická budova

Hudobno-slovné matiné o speváckych generáciách slovenskej opery – ideálny program na nedeľné dopoludnie. Tretie pokračovanie Kontinuít pokračuje v pripomínaní umeleckých osobností minulosti Opery SND – účinkujú Nina Hazuchová, Magdaléna Blahušiaková, Jana Bernátová, Ondrej Šaling a Ján Salay.