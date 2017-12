Sieň slávy sa rozrástla

Neil Diamond, Alice Cooper, Tom Waits, Darlene Love a Dr.John. Táto pätica pribudla do zoznamu najväčších hviezd rokenrolu.

16. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák





V newyorskom hoteli Waldorf Astoria sa konalo ďalšie prijímanie nových členov do Siene slávy rokenrolu. „Vždy sme boli hardrockeri, len sme to chceli ukázať trochu inak,“ vyhlásil Alice Cooper potom, čo so svojou skupinou odohral starý hit School's Out. Spevák povestný extravagantnými šou prišiel so žltým hadom okolo krku, no dodal, že dnes už nie je možné publikum šokovať ničím.

Podmienkou prijatia do elitného klubu je, že prvá nahrávka hudobníka musí byť minimálne 25 rokov stará. Keďže Neil Diamond debutoval už v roku 1966, otázka „Prečo to trvalo tak dlho?“ Paula Simona, ktorý ho medzi slávne mená uviedol, bola namieste. Špeciálne pri sedemdesiatnikovi, ktorý predal vyše 120 miliónov albumov, je autorom I'm A Believer a ďalších známych skladieb, ktoré spievali rôzni muzikanti.

Svojský pesničkár Tom Waits prišiel v tradičnom klobúku a vtipkoval: „Hovoria mi, že nemám žiadne hity a že sa so mnou ťažko spolupracuje – a hovoria, že to je zlá vec.“ Ďalšími ocenenými sú rhythmandbluesová speváčka Darlene Love, ktorú preslávila skupina The Crystal najmä vďaka skladbe He's A Rebel z roku 1962 a bluesovo-funkový spevák Dr. John.

O tom, kto sa dostane do siene slávy rokenrolu, rozhoduje vyše päťsto ľudí z hudobnej brandže. Nedostane sa tam každý – tento rok napríklad odmietli skupiny Bon Jovi a Beastie Boys, Donovana aj Donnu Summer. V zozname doterajších obyvateľov, ktorý sa začal rodiť v roku 1986 sú napríklad Beatles, Elvis či Black Sabbath.