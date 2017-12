Prvé dojmy? Skôr rozpačité

Havel si splnil svoj sen. V reakciách najčastejšie zaznelo, že snímka sa nezbavila svojej divadelnej podstaty.

Okolo dvesto ľudí sa napriek prísnej kontrole prebojovalo v pondelok večer na prvú verejnú projekciu filmu Odchádzanie. Chýbali len obaja hlavní aktéri, Václav Havel, ktorý je hospitalizovaný, a jeho manželka Dagmar, ktorá išla za ním do nemocnice.

Zato herečka Eva Holubová videla film už druhýkrát – pri prvej projekcii len s hŕstkou českých novinárov, v pondelok znovu jeho časť aj s množstvom zahraničných dopisovateľov. Tí svoj záujem vysvetľovali – Havel ako filmár, to je predsa medzinárodná udalosť!

Zvedavosť vládla na začiatku premietania, počas neho sa z druhého radu občas ozvalo zachrápanie, a po ňom? Nasledoval potlesk viac-menej zdvorilostný a reakcie skôr rozpačité. Najčastejšie v nich zaznelo, že Odchádzanie sa nezbavilo svojej divadelnej podstaty a že svojou poetikou zostalo v ére 60. rokov.

Značnú rolu v prvých dojmoch hralo, či išlo o premiérové stretnutie s Havlovým textom. Kto videl predstavenie v pražskej Arche, hodnotil i herecké výkony na plátne zdržanlivejšie než tí, ktorí nemohli porovnávať. Úplne so cťou však prešli predstavitelia menších rolí ako Jiří Lábus, Jiří Macháček, Stanislav Zindulka alebo Vlasta Chramostová, ktorá ako jediná hrala rovnakú postavu aj na javisku a vraj pozná už celú hru naspamäť.

Uznania sa dočkal aj strih, ktorý dojem nekonečnosti „stiahol“ na deväťdesiat minút, ďalej farbisté kostýmy a v neposlednom rade hudba Michala Pavlíčka, hoci do nej Havel vniesol vlastné prianie – odkazy ku klasike vrátane Dvořákovej Rusalky.

Kto pocítil rozčarovanie, dočkal sa hneď od kolegov námietky – a čo si čakal? Vedelo sa totiž vopred, že Havel odmieta svoj text pre film zásadne prerobiť, ako navrhovali filmári, ktorých oslovil, kým sa ujal réžie sám.

Skrátka si splnil svoj dávny sen. Ako teda inak než po svojom.





Podvratný začiatočník

Prvé ohlasy na film Václava Havla Odchádzanie boli v českých denníkoch opatrné. V týždenníku Respekt však vyšla pozitívna recenzia: „Havlovi sa svoju vlastnú poetiku podarilo preniesť na plátno veľmi funkčne a zábavnejšie, ako sa čakalo.“

Odchádzanie pôvodne inscenovali v Národnom divadle v Prahe aj v ďalších českých i zahraničných divadlách vrátane SND.

V Respekte si všimli, že Havel sa prísne držal predlohy, ale spájali to so „sympatickou podvratnou hravosťou filmárskeho začiatočníka“. Josef Abrhám, ktorý dostal úlohu odchádzajúceho kancelára, pre Lidové noviny povedal, že Havel sa nebál riskovať, hoci mal všetko prísne pripravené. Sám Havel nedávno povedal, že sa čudoval, ako všetci režiséra poslúchajú, to nezažil ani ako prezident.

V českých kinách sa film začne premietať na budúci štvrtok, u nás ešte premiéru naplánovanú nemá.

(kk)