Čo pozeráme

Tešiť sa na dobrý film je niekedy najväčšia chyba. Človek čaká, čaká, a keď sa dočká, je sklamaný. Presným príkladom je snímka belgického režiséra Jaco van Dormaela Mr. Nobody.

17. mar 2011 o 0:00 Tomáš Prokop

Tešiť sa na dobrý film je niekedy najväčšia chyba. Človek čaká, čaká, a keď sa dočká, je sklamaný. Presným príkladom je snímka belgického režiséra Jaco van Dormaela Mr. Nobody.

„Svoje filmy nehodnotím podľa toho, koľko ľudí na ne príde do kina, ale koľkým sa zachovajú v pamäti," povedal Belgičan, pre ktorého je Mr. Nobody tretím celovečerným filmom.

Na veľkú koprodukciu štyroch krajín sa pripravoval viac rokov, výsledok je však rozpačitý. Režisér sa snaží vo filme odpovedať na otázku, čo by sa stalo, ak by sme videli vlastný osud v troch rôznych životoch, čo je zaujímavá téma. Tu však nie je dotiahnutá do konca. Rýchla strihová sekvencia síce zaujme, ale dej vykoľají a miestami nudí aj náročného diváka.

Niekedy sa stane, že športovec podá najhorší výkon vtedy, keď je najviac motivovaný, u van Dormaela je to podobné. Nezachraňuje ho ani presvedčivý výkon Jareda Leta v hlavnej úlohe a výborná vizuálna stránka podporená skvelou hudbou.

Škoda je hlavne to, že niektoré pasáže filmu sú výborné, ale celkovo pripomína menej podarené pokračovanie kultovky zo žánru mysteriózneho sci-fi Donnie Darko.