Zomrel rapper Nate Dogg

17. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA. Začínal v skupine 213, kde si ho všimol producent Dr. Dre. Prvým hitom Nata Dogga bol duet Regulate s Warrenom G, ktorý preslávil aj film Nad košom (1994). Vydanie jeho debutového dvojalbumu G-Funk Classics (1998) sa naťahovalo, ale priniesol mu najslávnejšiu skladbu Nobody Does It Better. Spolupracoval s takmer všetkými postavami na scéne – od Tupaca cez Eminema až po 50 Centa.

V roku 2007 sa objavil na albume Bozk na rozlúčku slovenskej skupiny Kontrafakt. Príčina smrti sa zatiaľ nevie, no 41–ročný rapper prekonal dve mŕtvice.