Treba vedieť, či je žena vinná?

Americká prerábka nedocenenej francúzskej kriminálky dopadla dobre.

18. mar 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Potichu do našich kín prišla zrelá filmová dráma Tri dni k slobode, ktorá je zároveň napínavou zábavou. Sólo pre Russella Crowa.

Scenárista, režisér a producent Paul Haggis je držiteľom dvoch Oscarov za film Crash. Nominovaný bol aj za scenár športovej drámy Clinta Eastwooda Million Dollar Baby.

S Eastwoodom spolupracoval ako scenárista dvojice vojnových drám. Pre Chucka Norrisa písal predlohy k seriálu Walker, Texas Ranger, neskôr vymýšľal dobrodružstvá Jamesa Bonda Casino Royale a Quantum of Solace, spolupracoval s Clintom Eastwoodom. Naposledy sme u nás videli jeho drámu V údolí Elah.

Trojjediná rola

Aj na Troch dňoch k slobode sa podieľal v trojjedinej role producenta, scenáristu a režiséra. Spoluproducentom bol Olivier Delbosc, ktorý už v roku 2008 produkoval francúzsku kriminálnu drámu Pour elle. Mala skvelý ohlas, no nedočkala sa medzinárodného úspechu. Delbosc jej však veril a rozhodol sa nakrútiť remake.

Tri dni k slobode vznikli s rozpočtom 35 miliónov dolárov v Pittsburghu s hviezdami Russellom Crowom a Elizabeth Banksovou a s kamerou Stéphane Fontaina, držiteľa dvoch Césarov.

video //www.youtube.com/embed/lti0vfCPZns

Príbeh zostal: vysokoškolský profesor literatúry John Brennan je posadnutý myšlienkou na vyslobodenie manželky Lary, odsúdenej za vraždu. Keď zlyhajú legálne postupy, orientuje sa na nelegálne. S dôslednosťou literárneho vedca študuje všemožné pramene, stretá sa s bývalými trestancami, rozvíja manuálne zručnosti, potrebné na dosiahnutie cieľa.

Keď sa dozvie, že manželku chcú deportovať do inej väznice, rozhodne sa všetko urýchliť. Chýbajúce peniaze získa prepadnutím brlohu drogových dílerov, čo sa nezaobíde bez násilia. Rozbiehajúci sa plán skomplikuje policajné vyšetrovanie.

Nerelativizujte zlo

Postavy sú vykreslené bez štylizácie, s dôrazom na psychiku a charakter, ako obyčajní ľudia v neobyčajnej situácii. Celý film možno dešifrovať aj ako psychologickú štúdiu obyčajného súčasníka, ktorý sa pod vplyvom krízovej situácie stáva posadnutým a je schopný aj vraždiť.

Hoci sa na snímke podieľa viacero známych hercov, je sólom Russella Crowa. Elizabeth Banks je väčšinu času za mrežami alebo ochromená šokom a malý Luke (Ty Simpkins) je zarazený, mĺkvy, zmätený a nahnevaný na celý svet. Aj zvyšné postavy majú len veľmi málo priestoru.

Rola Liama Neesona je až prekvapivo krátky štek. Autor nám napokon prezradí i to, či bola Lara Brennan skutočne vinná. Je to nejednoznačné rozhodnutie, pretože otvorený koniec by snímke svedčal viac. Lenže tak by naplno nevyznel morálny apel o tom, že relativizácia zla vždy vedie ku katastrofe.