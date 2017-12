Kultúrne tipy na tento týždeň

Počas týždňa je na pláne viacero dobrých kultúrnych akcií, napríklad divadelná premiéra na Malej scéne, premietanie filmov Kataríny Kerekesovej, výstava Lucie Dovičákovej a mnoho ďalších.

21. mar 2011 o 10:10 (kul)

Opäť sme pripravili množstvo tipov kam vyraziť za kultúrou. Neseďte doma, stačí si vybrať.

Pondelok 21. marec 2011

Divadlo / Ľudorezy

19.00, Malá scéna STU, Bratislava

Po uvedení hry Prezidentky od jedného z najúspešnejších nemeckých autorov Wernera Schwaba, pripravilo Divadlo Malá scéna ďalšiu z jeho hier – Ľudorezy alebo Moja pečeň stratila zmysel. V režijnom spracovaní Juraja Bielika a Antona Korenčiho uvedie divadlo premiéru v pondelok večer. Predstavia sa Elena Kolek – Spaskov, Danica Matušová, Michal Jánoš a ďalší.

Diskusia / Goran Vojnović

18.00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Bratislava

V pondelok dorazí do Bratislavy jeden z najznámejších slovinských spisovateľov a režisérov Goran Vojnović, Veľvyslanectvo Slovinska pripravilo literárny večer s diskusiou.

Utorok 22. marec 2011

Film / Jeden svet: Zem bez ľudí

19.00, Stanica Žilina – Záriečie

Festival Jeden svet je dávno za nami, mnoho dobrých filmov sa však do jeho programu nevošlo. A bola by škoda nevidieť ich – preto bude jeden utorok v mesiaci vždy nejaký na programe Stanice. Tentokrát dokument Zem bez ľudí – o smutnom osude Masajov, ktorým je zakázaný vstup na ich územie v tanzánskom národnom parku, pretože by nedovolili turistom loviť slony.

Audiokniha roka 2010

19.00, Artforum, Bratislava

Aj vy ste mali možnosť svojím hlasom rozhodnúť o tom, ktorá audiokniha vydaná na českom a slovenskom trhu bola v minulom roku najlepšia. Hlasovala aj porota a výsledky sa dozvieme už v utorok večer o 19.00 v bratislavskom kníhkupectve Artforum. Príde aj Pišta Vandal Chrappa, Martin Geišberg a Patrik Pačes z UMK.

Streda 23. marec 2011

Divadlo / Jako Thelma a Louise

19.00, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Príbeh Thelmy a Louisie, ktoré sa vyberú na spoločnú cestu autom, aby unikli zo svojich stereotypných životov možno poznáte z rovnomenného filmu, kde si zahrali Susan Sarandon a Geena Davis. Na doskách Mestského divadla P. O. Hviezdoslava si môžete v stredu poslednýkrát pozrieť divadelné prevedenie, za ktorým stojí režisér Jakup Nvota. Predstaví sa Bára Munzarová, Marika Procházková, Martin Trnavský a ďalší.

Film / 3 block: Katarína Kerekesová

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

V rámci pravidelných prehliadok mladých slovenských tvorcov si teraz v Kulturparku posvietia na tvorbu Kataríny Kerekesovej. Jej film Kamene z minulého roka už možno poznáte, okrem neho však uvidíte aj Pôvod sveta z roku 2003 a film Milenci bez šiat z roku 1997, ktorý získal aj cenu IGRIC za najlepší animovaný film.

Výstava / Architektúra Slovenska pred a po roku 1989

17.00, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Dolná 8,

Výstava, ktorá vznikla v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, odprezentuje pohľad na architektúru pred a po roku 1989, jej súčasťou je prehliadka Architektúry Bratislavy 1957 – 1977 vo fotografiách Ľuba Stacha a Tibora Škandíka a prehliadka Súčasná slovenská architektúra 1997 – 2009 vo fotografiách Ľuba Stacha.

Výstava / Fresh, Young and Tasty

18.00, Slovenský inštitút vo Viedni

Vernisáž výstavy Fresh, Young and Tasty, ktorá sa uskutoční v priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni v stredu o 18.00, predstaví tvorbu viacerých slovenských a rakúskych mladých umelcov, zastúpení sú Martina Albrechotvá, Robert Bodnár, Oľga Paštéková a ďalší.

Štvrtok 24. marec 2011

Výstava / Lucia Dovičáková – Márnosť desivá

19.00, Galéria Krokus, Bratislava

Lucia Dovičáková na výstave s názvom Márnosť desivá, ktorú otvorí galéria Krokus vo štvrtok o 19.00, predstaví výber z najnovších prác, okrem malieb sú to aj akvarely a video. Pri tejto príležitosti vychádza aj jej prvý katalóg.

Výstava / Where did This Christmas Tree Come From?

17.00, Bunker – Nitrianska galéria, Nitra

Vianoce sú síce už ďaleko, ale prečo sa nezamýšľať nad tým, Odkadiaľ prišiel vianočný stromček? Pod týmto názvom sa však môže skrývať úplne všetko, čo nemá so stromčekom nič spoločné a k tomu ešte aj hudobno-herecká performancia a prekvapenie. V Bunkri – v stredu o 17.00. To sme zvedaví.

Piatok 25. marec 2011

Koncert / Piate ročné obdobie

19.30, Múzeum obchodu Bratislava – Podunajské Biskupice

V známom priestore Múzeum obchodu, kde môžete pravidelne vidieť ale hlavne počuť rôznych domácich a zahraničných hudobníkov, sa tentokrát predstavia Geišbergovci a kapela umk so svojím recitálom Piate ročné obdobie.

Koncert / Musica Falsa & Ficta (SK) – Daniel Matej

20.00, Kasárne – Kulturpark, Košice

Minulý rok improvizačný orchester Musica falsa & ficta uviedol novú koncertnú sériu, ktorá vznikla s cieľom nanovo naštudovať a uviesť partitúry skladateľov, ktorí sa pohybujú vo svete takzvanej súčasnej klasickej hudby, ale zároveň aj na nezávislej hudobnej scéne. V piatok sa opäť predstaví v Kulturparku. Martin Burlas predstaví Sen pre video a komorný orchester, Daniel Matej dve staršie diela, viac sa dozviete na stránke Kulturparku.

Festival / FEBIO fest 2011

25.3. – 30.3., Bratislava

V piatok sa začína už 18. ročník medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa, ktorá sa postupne presunie do ôsmich slovenských miest. Predstaví to najlepšie a najnovšie z českej a slovenskej hranej dokumentárnej a animovanej tvorby a množstvo výnimočných filmov svetovej kinematografie. Bližší program nájdete na stránke festivalu.

Sobota 26. marec 2011

Súčasný tanec / PoOtvárame!

18.00, Štúdio tanca v Banskej Bystrici

Banskobystrické Štúdio tanca, ktoré sa venuje podobám súčasného tanca, otvára nové priestory. V sobotu večer oficiálne predstaví na akcii PoOtvárame! novú sálu na Komenského 12, ktorá bude stálou scénou divadla. Počas šiestich dní budú môcť návštevníci spoznávať prevádzku divadla a dramaturgie Štúdia tanca. A ak je vám do Banskej Bystrice ďaleko, začiatkom apríla príde Štúdio tanca do bratislavského divadla Astorka.

Nedeľa 27. marec 2011

Výtvarné divadlo / Handa Gote (CZ): Rain Dance

19.00, Stanica Žilina Záriečie

Výtvarné divadlo Rain Dance, ktoré uvidíte v nedeľu na Stanici, je absurdnou temnou groteskou, ktorá spája klišé zábavného priemyslu, skepsu pomaly rastúcu v celej západnej kultúre, zblúdilých démonov starého sveta. Skrátka – existenciálny horor o túžbe po vyslobodení, ktoré nikdy nepríde. Trochu desivé? O to lepšie!