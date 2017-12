Chce lietať, nie sa predvádzať

Tak už aj Bernardo Bertolucci nakrúti film v 3D. Aj keď ho špeciálne efekty nedojímajú

19. mar 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Že sa budú trojrozmernou technológiou nakrúcať len fantazijné filmy, je už prekonaná predstava. Taliansky klasik Bertolucci by mohol nakrútiť ľúbostný film.

Boli časy, keď Bernardo Bertolucci rád hovoril o pirátskej lodi: „Moje filmy sú nakoniec vždy úplne iné, ako si predstavujem. Prirovnal by som ich k pirátskej lodi. Je nemožné odhadnúť, kde skončia, ak ich nechám unášať vetrom fantázie."

To bolo vtedy, keď sa snažil tvoriť proti prúdu a keď ho vzrušovala otázka Čo je to film? Bertolucci má teraz vyše sedemdesiat rokov a zrazu hovorí o lietajúcom koberci: „Na jeseň sa pustím do nového celovečerného filmu a mám plán nakrútiť ho v 3D. Zvádza ma predstava, že si sadnem na lietajúci koberec, ktorý dnes ponúka technológia."

Bernardo Bertolucci to uviedol v rozhove pre denník El Mundo. Tým sa zároveň rozplynul strach z nedávnych správ, že je chorý.

Seriózne ambície

Už teda asi neplatí, že 3D technológia je vhodná len pre fantazijné filmy a že ju budú využívať len veľké produkcie, ktoré si ju z rozpočtu môžu dovoliť. Jeden vlastný trojrozmerný film už mali v kine aj Česi. Heart Beat 3D nakrútil klasik Jan Němec, len nebolo zrejmé, či jeho vizuálne nápady boli prejavom paródie alebo nedbalosti.

Bertolucci by mohol mať ambície ako Wim Wenders. On nakrútil trojrozmerný baletný film Pina – bral svoju robotu veľmi vážne a veľa sa trápil nad tým, aby pohyby tanečníkov boli plynulé. Keďže to bol realistický film o skutočnej choreografke Pine bausch, nemohol sa spoliehať na neobmedzené počítačové úpravy, ktoré mohol pri svojich Avataroch využiť James Cameron. Lenže technológia sa zase zlepšila, a keby Wenders začal snímať Pinu len teraz, mohol by už použiť ľahšie a menšie kamery.

Raz ho už obdivovali

Pred štyridsiatimi rokmi nakrútil Bertolucci film Konformista. Bolo to rozprávanie o mladom mužovi, ktorý chcel svoje okolie presvedčiť o tom, že je heterosexuál, oženil sa a pridal k fašistom. Dramatický a morálny konflikt sa spojil s nezvyčajnou prácou kameramana Vittoria Storara.

Mladí americkí režiséri ten film obdivovali aj esteticky napodobňovali, a Storaro čoskoro nakrútil s Francisom F. Coppolom Apocalypse Now. Dodnes je tak ako Bertolucci čulý a aktívny, ale či sa znovu stretnú, to nevieme.

„Nerozmýšľam nad 3D preto, aby som sa predvádzal so špeciálnymi efektmi," hovorí Bertolucci. To by ani nikto od neho nečakal. Ale kamera býva v jeho filmoch niečím ako skrytým hosťom, čo sa rád motá okolo postáv a má s nimi dosť zmyselný vzťah. Takže jeho trojrozmerný film možno nepotrebuje nič viac, ako ľúbostnú zápletku.