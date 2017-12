Z denníka Woodyho Allena

Dvadsať filmov neurotického režiséra a pohľad do jeho zápiskov z nakrúcania filmu Vicky Christina Barcelona.

19. mar 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

20X Woody Allen Od piatka 18.3. si môžete v novinových stánkoch kúpiť každý týždeň DVD s filmom z exkluzívnej kolekcie denníka SME 20x Woody Allen

Cena jedného DVD je 5,99 EUR, predplatitelia titulov vydavateľstva Petit Press majú možnosť získať DVD za špeciálnu cenu 3,99 EUR/ks v sídle vydavateľstva na Lazaretskej 12 v Bratislave alebo si ich objednať na www.woodyallen.sk. Ktoré filmy a kedy si budete môcť kúpiť: Hana a její sestry 18.3. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu 25.3. Spáč 1.4. Annei Hallova 8.4. Zločiny a poklesky 15.4. Zelig 23.4. Sex noci svatojánské 29.4. Banáni 6.5. Vzpomínky na hvězdný prach 13.5. Láska a smrt 20.5. Purpurová růže z Káhiry 27.5. Manhattan 3.6. Zlaté časy rádia 10.6. Stíny a mlha 17.6. Co je nového, kočičko? 24.6. Danny Rose z Broadwaye 1.7. Alice 8.7. Interiéry 15.7. Jiná žena 22.7. Září 29.7.

Woody Allen vraví, že nevie, ako je možné, že jeho filmy sú v kinách už štyridsať rokov. Sám seba sa pýta, ako prežil celú kariéru so všetkými svojimi obmedzeniami, fóbiami a výstrednosťami. Odpoveď vraj nachádza vo svojej záľube v mágii a kúzelníckom kurze, ktorý si kedysi spravil: myslí si, že nás všetkých oklamal dokonalou ilúziou.

Keď pred pár rokmi nakrúcal komédiu Vicky Christina Barcelona, zverejnil niekoľko zápiskov zo svojho denníka, kde okomentoval svoje skúsenosti s hviezdami ako Javier Bardem, Penélope Cruz a Scarlett Johansson. Použili sme ho ako stopu, hoci absolútne klamlivú, ktorá by mohla viesť k jeho umeleckému tajomstvu.

6. jún

„Denné práce vyzerajú povzbudzujúco. Javier vravel, aby sme do filmu pridali scénu s inváziou Marťanov s miliónom komparzistov v kostýmoch a lietajúcimi taniermi. Nebol to veľmi dobrý nápad, ale nakrútim ju. Potom ju v strižni vystrihnem."

Celú svoju obdivuhodnú kariéru Woody Allen postavil na nenáročných konverzačných filmoch. Vždy vravel, že to jediné, čo mu doteraz zabránilo nakrútiť veľkolepý film, je len on sám. Konkrétne jeho lenivosť. Producenti mu nehovoria, čo má urobiť s peniazmi a on ich dôveru nechce sklamať.

Ale jeho podmienkou je, že pri tom nebude veľa cestovať a nebude musieť nakrúcať do neskorého večera. Nechce pritom rušiť svoju rezerváciu v reštaurácii, chce sa dostať včas domov, zahrať si na klarinet a pozrieť v telke bejzbal.

16. jún

„Znovu musím utekať Javierovi na pomoc, pretože nakrúcame milostnú scénu. Má sa v nej vrhnúť po Penélope Cruz, strhnúť z nej šaty a znásilniť ju v izbe. Hoci má tento odvážny chlapec Oscara, aj tak mu musím predviesť, ako zahrať vášeň. Vrhol som sa teda na ňu a jediným pohybom som jej roztrhol šaty. Bohužiaľ, ešte nebola prezlečená do filmového kostýmu, takže som jej zničil jej vlastné šaty, vraj strašne drahé."

Keby príbehy Woodyho Allena neboli vierohodné, nevidel by dôvod, prečo by ich mal nakrúcať. Za najvierohodnejšie považuje príbehy o medziľudských, najmä ľúbostných vzťahoch. Hoci to znamená, že sa dobrovoľne vzdáva veľkých dramatických konfliktov. Konflikty v ľúbostných vzťahoch bývajú skryté, prinajlepšom nenápadné, a treba trochu psychoanlýzy, aby sa dali odhaliť. Múdry Woody však už všeličo zažil. Preto jeho filmy možno považovať za viac ako len zábavné kino.

20. jún

„Ráno som vyšiel zo sprchy a pred dverami ma čakali túžobne vyčkávajúce Penélope so Scarlett. Nie som zástanca miešania práce s pôžitkom, ale asi im budem musieť splniť želanie, keď chcem dokončiť film. S Penélope sa môžem milovať v stredy a piatky, so Scarlett v utorky a štvrtky. Pondelky môžu zostať pre Rebeccu, ktorú som zastihol pri tom, ako si tetuje moje meno na stehno."

Desiatky rokov sa Woody oblieka stále rovnako: menčestrové nohavice, tvídové sako, kašmírový sveter. Inými slovami, vyzerá stále rovnako zúbožene.

Hovorí, že len v prítomnosti manželiek svojich kamarátov vedel pôsobiť ľahko a šarmantne, keď chcel zapôsobiť na slobodné ženy, správal sa ako idiot. Napriek tomu vo svojich filmoch hráva postavy, ktoré žijú aj s tými najväčšími kráskami. To preto, že v citovom živote nevidí žiadne rozdiely a pred láskou, a pred starosťami s ňou, sú si všetci rovní.

2. júl

„Neviem, či bol dobrý nápad ísť nakrúcať do Barcelony. Je tu veľa slnka a ja mám z toho červené škvrny na pokožke. Navyše, na obzore nie je ani veľa peňazí, aj keď mi môj agent vybavil zmluvu, vďaka ktorej získam 0,1 percenta zo zisku, ak film zarobí viac ako 400 miliónov dolárov."

Musel by sa stať veľký zázrak, aby Woodyho film zarobil tak veľa, najväčšie hity zarobili okolo stovky. Chudobný však nie je, dokonca si myslí, že režiséri sú preplácaní. Na nakrúcanie väčšinou potrebuje 17 miliónov a dôležité je, že je mimoriadne pracovitý. Za dvanásť týždňov dokáže napísať tri scenáre, popritom sa snaží písať román a posiela články do časopisu The New Yorker, kde ich vrelo prijímajú napriek tomu, že mu musia opravovať gramatické chyby.

4. júl

„V Barcelone mám veľmi dobré ubytovanie. Hotel dostane budúci rok svoju prvú polhviezdičku pod podmienkou, že zavedie tečúcu vodu."

Woody je hrdý obyvateľ New Yorku a patrí medzi tých, u ktorých sa po príchode na vidiek okamžite prejaví fóbia z pavúkov. Ale v poslednom čase sa prekonal a začal cestovať. Bol v Londýne, Budapešti, Barcelone, v Paríži a čoskoro pôjde do Ríma. Zistil, že všade sú filmoví profesionáli a je teda pokojný. Akurát tú sprchu nevyhnutne potrebuje, pretože vždy, keď sa pri písaní zasekne a chýba mu nápad, ide na polhodinku pod tečúcu vodu. Napriek tomu, že kúpeľňa v ňom vzbudzuje úzkosť.

14. júl

„Dnes za mnou prišla Scarlett a položila mi typickú otázku, na ktorú herci nikdy nezabudnú: Čo je mojou motiváciou? Odsekol som jej: Tvoj plat."

Pri nakrúcaní Woody Allen naozaj nepotrebuje veľa diskutovať, jeho obľúbený kameraman Carlo di Palma nehovoril veľmi dobre po anglicky, Číňan Zhao Fei sa len snažil učiť. A s hercami vraj ani nebolo o čom hovoriť.

Vie, že mnohí z nich si potrebujú motiváciu postavy logicky zdôvodniť a majú radi, keď ich režisér zahŕňa informáciami. Je však presvedčený, že vtedy strácajú motiváciu. Základom jeho stratégie je teda výber výborných hercov. Potom ich už len nechá, nech si robia svoju robotu.

27. júl

„Rebecca Hall je nejaká príliš cholerická, napriek tomu, že je ešte dosť mladá a toto je jej prvá veľká úloha. Dnes mi chcela zakázať prísť na pľac. Musel som jej vysvetliť, že prítomnosť režiséra je predsa len nevyhnutná."

Má pravdu, je. Lenže, Woody Allen ani vo svojich najveselších filmoch nikdy nepopieral, že je úzkostný a depresívny muž a nad pozíciou režiséra sa už zamýšľal. V roku 2002 nakrútil úžasnú komédiu Hollywood v koncoch.

Zahral si v nej režiséra, ktorý pod tlakom zodpovednosti oslepol, ale keďže sa bál, že už viac nedostane robotu, svoju indispozíciu nepriznal a našiel spôsob, ako celý film nakrútiť. V Spojených štátoch jeho dielo absolútne strhali, ale fajnšmekri z Paríža z neho boli nadšení. Hollywood v koncoch sa končí radostným Woodyho zvolaním: Vďaka Bohu, že existujú Francúzi!

14. august

„Denné práce sú naozaj výborné. Ešte je trochu skoro začať oscarovú kampaň. Ale keby som si už teraz načarbal na papier pár viet z ďakovnej reči, neskôr by mi to ušetrilo čas."

Väčšina kritikov považuje za najlepší film Woodyho Allena Annie Hall z roku 1977. Americká akadémia ho vyhlásila za film roka a Woody dostal Oscara za réžiu aj za scenár. Ale nešiel si po cenu. Svojich divákov prosí, aby si nemysleli, že je to prejav arogantnosti, keď vraví, že na úspechu či neúspechu jeho filmov mu nezáleží. Samozrejme, bol by vraj veľmi rád, keby sa všetky jeho komédie aj dramatickejšie diela ľuďom páčili, jeho životné rozpoloženie a existenciálne problémy to však nevyrieši.

2. september

„V uliciach sa okolo nás zhromaždil dav a sledoval nás pri práci. Našťastie ľudia pochopili, že nemám čas na rozdávanie autogramov, pýtali si ich len od hercov. O čosi neskôr som nechal vytlačiť niekoľko A 4 s mojou fotografiou, ale kým boli hotové, dav sa rozplynul."

V knižke rozhovor Hovory o filme, ktorá je, samozrejme, oveľa vážnejšia ako jeho denník, sa už nad podobnou témou zamyslel: „Kedysi sa okolo kina točila veľká časť môjho života. Chodil som tam na rande aj vyberať si dievčatá, a bola tam veľká zľava na bonbóny. Dnes si mládež kupuje kazety. Až na to raz budú spomínať, budú si hovoriť, že to bolo super. V piatok večer sme sa stretli s kamarátmi, obliekli sme sa a šli sme si požičať kazetu."