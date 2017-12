Jožin a Putin

Ivan Mládek sa konečne dostal do Ruska. Za ruskú verziu pesničky Jožin z Bažin, ktorá poslúžila na výsmech Putina, ale vraj nemôže.

21. mar 2011 o 0:00 (čtk)

MOSKVA. Ivan Mládek a jeho Banjo Band hrali v Slovenskom inštitúte v Moskve pred národnostne zmiešaným publikom. To Ocenilo Mládkove hity v češtine i slovenčine a humorné vsuvky v ruštine.

„Som prvýkrát v Rusku, ani v Sovietskom zväze som nikdy nebol. Za minulého režimu som nosieval fľašky do Pragokoncertu, aby som sem nemusel, lebo väčšinou ma posielali na nejaký politický festival. Teraz to skôr vyzerá, že by som mal nosiť fľašky preto, aby nás sem pustili. Vďakabohu to ide aj bez nich, a tak som sa sem konečne prišiel pozrieť, povedal Mládek.

Do Ruska sa chystal už skôr, ale kapela nedostala víza. Netrúfa si však povedať, či šlo len o bežné byrokratické prieťahy, alebo o nevôľu, ktorú mohla spôsobiť ruská verzia piesne Jožin z bažin. Ňou si kapela MurzilkiInternational uťahovala z Vladimira Putina. „Za to sme nemohli. Vždy sme boli apolitickí, ale občas sa stane, že niekto nejakú známu pesničku využije na paródiu.