Občas zabudnete, odkiaľ ste

Dánska kapela Efterklang bola nadšená, ako sa na jej koncerte zabávali Košičania

21. mar 2011 o 0:00 Juliana Sokolová

Patria medzi najzaujímavejšie európske skupiny na súčasnej alternatívnej scéne, no zahrali si už aj

s klasickým orchestrom. Dánska kapela Efterklang vydáva na známych značkách 4AD a Leaf, má aj vlastný label Rumraket. Po prvom slovenskom koncerte nám spevák CASPER CLAUSEN porozprával o aktuálnom turné, ktorého súčasťou je aj unikátny film.

Vo východnej Európe nezvyknete koncertovať. Na súčasnom turné ste hrali len v Košiciach a Prahe. Ako sa vám hralo v Tabačke?

„Fantasticky, fakt to bolo super. Pre koncert v Košiciach sme zrušili koncert v Norimbergu. Chceli sme si vyskúšať hrať v úplne novom kontexte - a jednoznačne to stálo zato! Bola to pre nás nová skúsenosť - mal som pocit, že naša hudba tu nie je až taká známa, tak sme k tomu museli pristupovať inak, museli sme si to tu počas koncertu celé vybudovať. A obecenstvo reagovalo, išlo s nami. Bolo to super. A tento priestor má silu."



Namiesto predkapely vám predskokana robí atmosférický film Vincenta Moona An Island, o vašom návrate na ostrov Als. Prečo ste sa rozhodli premietať ho pred každým koncertom na turné?

„Vincent Moon s nami chcel urobiť dlhší film a dlho sme rozmýšlali, ako a kde ho natočiť. Napadlo nám, že by bolo fajn ho urobiť na ostrove, odkiaľ pochádzajú traja členovia kapely. Chceli sme ostrov ukázať zvyšku kapely a zároveň sme chceli zobrať našu hudbu naspäť na ostrov - v štúdiu niekedy zabudnete, odkiaľ ste prišli. Chceli sme vidieť, čo z toho vznikne. Pred koncertmi ho premietame, lebo chceme, aby to, čo vzniklo, videlo čo najviac ľudí."



Ako zvyknete opisovať vašu hudbu?

„To nikdy nie je ľahké, lebo ukazuje rôznymi smermi. Ale ak by ku mne prišiel niekto na ulici a dal mi na opis len tri slová, tak by to bolo niečo ako experimentálny orchestrálny pop."



Momentálne ste na turné s tretím albumom. Kde ste dnes a ako sa to líši od miesta, kde ste začínali?

„Debut Tripper sme vytvorili takpovediac z ničoho. Týmto albumom sme sa snažili etablovať, získať si uznanie - a to prišlo dosť skoro. Mali sme pozitívne recenzie a ľudom sa tiež dosť páčil. Na druhom albume Parades sme robili veľa vecí. Chceli sme naplno prebádať celé spektrum toho, čo sme schopní vytvoriť. Tento album sme potom ešte naskúšali s dánskou filharmóniu a vyšiel pod názvom Performing Parades. V čase, keď sme nahrávali Magic Chairs, sme sa silne inšpirovali živými vystúpeniami - a o tom aj ten album je."





Ostrovná senzibilita Do Košíc sa dánska kapela Efterklang dostala po tom, čo bola štrnásť mesiacov zatvorená v štúdiu.



Skupina Efterklang zosobňuje to, akú hudbu chce nezávislé košické centrum Tabačka v cykle Memento, More! na Slovensku prezentovať – inovatívnu a inšpirujúcu.

Dánsky večer v Košiaciach sa začal filmom An Island od renomovaného režiséra videoklipov Vincenta Moona, ktorý so škandinávskou poetikou zachytáva návrat skupiny Efterklang na ostrov Als a nahrávanie jej posledného albumu. Premietanie pred koncertom mohlo pôsobiť ako snaha priblížiť obecenstvu korene ich hudobnej senzibility, kapela však tvrdí, že to nebolo ich hlavnou motiváciou.

Vzápätí na koncerte potvrdili, že sú absolútni hudobní nadšenci. Efterklang tvoria spevák Casper Clausen, speváčka a klaviristka Heather Broderick, huslista Peter Broderick a gitarista Daniel James. Spolu preniesli prepracované orchestrálne skladby na malé pódium. Zvuk nebol o nič ochudobnený a dánske reverberácie vydržali aj elektrické obvody Tabačky.

Hudobníci, ktorí sa vedia na štrnásť mesiacov zavrieť do štúdia a pilovať kompozície, si živé vystúpenia užívajú – čo sa odrazilo aj na albume Magic Chairs.

Košický koncert bol ich jedinou východoeurópskou zastávkou na turné, najbližšie hrali len v Prahe. (jus)