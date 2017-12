Radšej šéfa ako šéfku

Aby nedošlo k omylu, titulok nemá s rodovou diskrimináciou nič spoločné. Je to len konštatovanie, ktorým chce dať autor článku najavo svoje pocity zo sledovania TV Joj.

24. mar 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Začiatkom marca sa na slovenských televíznych obrazovkách zjavilo niekoľko dlho avizovaných programov. Dva z nich – Áno, šéfe a Šéfka – sú zahraničné formáty. Kým jeden sa celkom podaril, druhý ani len nenaštve, skôr unudí na smrť.

Adaptáciu populárnej britskej šou Kitchen nightmares (Kuchynské nočné mory) si už pred tromi rokmi vyskúšala česká televízia Prima. Kuchár Zdeněk Pohlreich sa stal vďaka svojim „hláškam“ takým fenoménom, že sa oňho začali zaujímať aj seriózne tlačené médiá.

Relácia mala zrejme vplyv aj na to, že sa aj u nás začalo hovoriť o nízkej kvalite slovenských reštaurácií. Šéfom, ktorý navštevuje a vylepšuje slovenské reštaurácie, sa stal Jaroslav Židek. Je otázne, či dokáže „povzniesť“ nejakú reštauráciu na vyššiu úroveň, ako tvrdí inzerát v novinách. Isté však je, že latku nastavenú Pohlreichom nepodlieza.

Horšie je to so šéfkou Norou Mojsejovou. Kto niekedy videl pôvodnú americkú šou The Apprentice (Učeň) s Donaldom Trumpom, zrejme ani nedopozeral prvú epizódu Šéfky na Jojke. Nuda, malosť, smiešne opičenie sa a k tomu pani, ktorej to viac pristane na jej kvázirokokovej sedačke ako v kresle človeka, ktorý má rozhodovať o stotisícovom kontrakte. Na Slovensku je ešte stále viac zlých reštaurácií ako ľudí schopných pochopiť, kde sú limity ich schopností.