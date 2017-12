Chlapci nebláznite. Za čo milión?

Francúzi skúsili zhrnúť nekonvenčné dielo Stanleyho Kubricka a jeho prácu s hudbou

23. mar 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Hudobníci mohli byť šťastní, ak sa ich hudba páčila Stanleymu Kubrickovi a hodila sa mu do filmov.

„Pri filme 2001: Vesmírna odysea bolo v rozpočte dosť peňazí na to, aby sa mohol zaplatiť hudobník, ktorý by k nemu zložil hudbu. Už sa na nej aj robilo. Ale Kubrick zrazu počul v rádiu Straussov valčík Na krásnom modrom Dunaju a utekal do strižne s novým nápadom,“ hovoril pre denník Libération spisovateľ Antoine Pecqueur, autor knihy Ecrans sonores de Stanley Kubrick (Zvukové plátna Stanleyho Kubricka).

Rolling Stones nepoznal

Kubrickovu Odyseu otvára niekoľkominútová scéna s pračlovekom. Vo chvíli, keď po bitke o mäso vyhadzuje do vzduchu kosť, obraz sa mení a čas sa posúva do roku 2001, kde v nekonečnom priestore rotuje vesmírna loď. Pokojne by to mohol byť najodvážnejší strih v histórii kinematografie.

Kubrick tento film nakrúcal v roku 1968 pre štúdio Metro Goldwyn Mayer. Hoci vedel, že tam majú radšej klasické romantické príbehy, dovolil si abstraktné spájanie obrazov a zároveň technologické novoty. A ešte to aj riskol s hudbou. Nevídaný sci–fi príbeh ozvučil superznámou hudbou. Aj sa mu to zapáčilo a odvtedy si rád vyberal diela klasických skladateľov. Pre Spaľujúcu vášeň začína Šostakovičom, pre Mechanický pomaranč dal upraviť – možno až zosmiešniť – Beethovenovu Deviatu symfóniu.

Keď bol v kinách horor Osvietenie, žaloval ho György Ligeti. Nevidelo sa mu, že Kubrick zasiahol do celistvosti jeho hudby a zostrihal ju. Ale potom žalobu stiahol, lebo si uvedomil, že vlastne treba oceniť Kubrickovu vôľu pracovať so skladateľmi súčasnej hudby.

Taký menší spor mal potom Stanley Kubrick s Rolling Stones. Zase raz hralo rádio a on počul pieseň Paint It Black. Svojou temnotou sa mu skvele hodila do filmu o Vietname Olovená vesta. Rolling Stones za ňu vraj pýtali milión dolárov, on sa spýtal: Kto ste?

„Stanley mal rád modernú hudbu, ale táto kapela mu akosi unikla, aj keď už bola nesmierne slávna,“ tvrdí spisovateľ Pecqueur. Poprosil ich, aby nebláznili, že jeho film pesničke pomôže. Uverili mu a spravili dobre.

To bude vyčerpávajúce

V nevypočítateľnom filmovom biznise zostal Kubrick nie vždy docenený. Jeho producent Jan Harlan v rozhovore pre SME povedal, že sa niekoľkokrát dostal na hranu. „Mnohí jeho Dvetisícjednotku vysmiali. Vraveli, že je nudná a hlúpa. Je jednoduché robiť konvenčné a normálne veci. Kubrick bol však nekonvenčný.“

V mladosti sa rozhodoval aj pre hudobnú kariéru, bol bubeníkom, hral džez. No raz sa ako fotograf dostal na turné jednej rockovej skupiny a usúdil, že by to bol nesmierne zničujúci život. Bohužiaľ, taký sa ukázal byť aj život režiséra. Kubrick zomrel vyčerpaný, pri dokončovaní filmu Spaľujúca vášeň.