Čo počúvame - Čokovoko

Naživo to funguje skvele, čo dobre vedia tí, ktorí ich zažili na „federálnych“ súbojoch Slam Poetry alebo na koncerte.

23. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Tvoj Tatko records, Mamka label. Vyzeralo by to, že hip hop sa dal na rodinné témy, lenže náš Rytmus a dvojica Čokovoko z Brna prerastajú hip–hopovú scénu. Každý z nich trochu iným spôsobom. Moravské dievčatá tým vtipnejším: „Vytesám do těch háďat svoje desatero/ než mě Luboš natočí svojí videokameróó,“ nenapodobiteľne rapujú v pesničke Dědovo desatero. Tá sa má objaviť na albume s názvom Hudba, ktorý si chcú sami vydať. Názvy ďalších nových skladieb a pestrosť štýlov (od elektropopu po trampskú odrhovačku) však naznačujú, že 1. apríla sa objaví veľmi zaujímavá nahrávka a že to nie je len prvoaprílový vtip.

Tigrované plavky, hokejové vlajky, parochne, ale predovšetkým nečakané a čarovne uletené rýmy typu „Je jaro, nerostou mi prsa/ nikdo se mnou nechce trsat, trsat, trsat (...) Je léto, všichni na koupáku navazujou známosti / kromě mne/ já jsu šunka od kosti.“ Adéla a Zuzka sú čarovne amatérske, no berú sa s nadhľadom a sami seba nazývajú najsurovejšou a najznámejšou z hudobne nenadaných skupín v Brne. Je to tak.