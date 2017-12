Zomrela Elizabeth Taylorová - symbol zlatej éry Hollywoodu

Elizabeth Taylorová bola hviezdou, aj keď už žiadne nezabudnuteľné herecké úlohy nedostávala.

23. mar 2011 o 14:19 Kristína Kúdelová, Ján Gregor

Slávne herečky dnes zarábajú dvadsať miliónov dolárov za film. Elizabeth Taylorová šokovala, keď si vypýtala milión. Bolo to v roku 1963. V Hollywoode chystali Kleopatru, vtedy najdrahší film v histórii a Elizabeth sa im svojou krásou hodila do hlavnej úlohy. Drzý honorár si vypýtala preto, že ona v takom filme hrať nechcela.

Kľúčové filmy Lassie sa vracia (1946) Začínala ako detská hviezda vo filmoch pre adolescentov. Za úlohu v tomto filme najprv dostávala 100 dolárov týždenne, neskôr 750. Nakoniec podpísala sedemročnú zmluvu so štúdiom MGM.



Obor (1956) Tu sa stretla s Jamesom Deanom a dokázala reagovať na jeho nový typ herectva. Spolu s nimi hral Rock Hudson – keď neskôr priznal, že je gay a že má AIDS, viedla kampaň za práva homosexuálov. Mačka na rozpálenej plechovej streche (1958) Film mal byť pôvodne čiernobiely. Štúdio však zmenilo názor, lebo Paul Newman mal krásne modré oči. Žiarila však aj ona, bol to jeden z ich najlepších výkonov. BUtterfield 8 (1960) Jej prvý Oscar, cenu dostala za úlohu promiskuitnej modelky. Najprv sa jej však nepáčilo, ako v ňom zahrala, pri prvom premietaní vraj rozzúrená hodila topánku na plátno a utiekla z kina.

Kleopatra (1963) V najdrahšom filme v histórii mala šesťdesiatpäť kostýmov, ktoré stáli dvestotisíc dolárov. Veľké peniaze stál aj presun z Londýna do Ríma, lebo Elizabeth bola zase chorá, tentoraz prechladnutá.



Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (1966) Tu sa ukázala v uvoľnenejšej podobe, ktorá jej chýbala pri udeľovaní Oscarov. Trvala na tom, že ho mal získať aj jej partner Richard Burton.

Sebavedomá herečka

Mala pravdu. Film skončil veľkým krachom a herečka, ktorá predtým dokázala zažiariť vedľa Jamesa Deana vo filme Obor, ktorá sa vyrovnala Paulovi Newmanovi v dráme Mačka na rozpálenej plechovej streche a ktorá už mala jedného Oscara za BUtterfield 8, takú ikonickú postavu vôbec nepotrebovala.

Vďaka Kleopatre sa však stretla so svojou veľkou láskou - budúcim manželom a dvakrát exmanželom Richardom Burtonom. Nešlo len o lovestory. Vravela, že je radšej, keď ju ľudia vnímajú viac ako jeho ženu, než ako slávnu Elizabeth Taylorovú.

Vzápätí spolu hrali v dráme Kto sa bojí Virginie Woolfovej? Odvážila sa v nej zanedbať svoju krásu a spustiť sa trochu na dno, ako to postava potrebovala, a dostala za to druhého Oscara. Mohlo by to svedčiť o jej osobnostnom a hereckom sebavedomí, ale ďalšie roky to nenaplnili.

Elizabeth Taylorová bola hviezdou, aké vytváral štúdiový systém a to bolo aj jej nešťastím. V 70. rokoch sa jej kariéra v podstate zastavila. Striedavo chudla a priberala, pila a chodila na odvykačky, pre Hollywood už nebola takou bezpečnou voľbou. Niekoľkokrát sa skúsila vrátiť, žiadnu nezabudnuteľnú úlohu už však nedostala.

Napriek tomu hviezdou byť neprestala a bolo to tým, že ona ešte patrila k zlatej ére Hollywoodu. Nemusela hrať, aby sa o nej hovorilo, stačilo, že bola.

Veľa manželstiev a chorôb

Drámy zažívala aj mimo filmového plátna. Asi najviac sa písalo o jej ôsmich manželstvách so siedmimi mužmi – Richarda Burtona si vzala dvakrát. Jej tretí manžel tragicky zahynul, nepomohlo, že jeho lietadlo, ktoré havarovalo, sa volalo Šťastná Liz.

Posledný sobáš s robotníkom Larrym Fortenskym, ktorého stretla na odvykacej kúre, sa konal v roku 1991 na ranči jej blízkeho priateľa Michaela Jacksona. Vášnivo vyvracala tvrdenia, že by spevák zneužíval malé deti.

Choroby sprevádzali nielen jej poslednú dekádu. Narodila sa so skoliózou, ktorá ju v starobe úplne pokrútila, prekonala dva vážne zápaly pľúc, utrpela početné zlomeniny, vymenili jej oba bedrové kĺby. Po poslednom rozvode jej objavili nádor na mozgu, ktorý odstránili, no neskôr pribudla osteoporóza a problémy so srdcom. Tým nakoniec podľahla.

Milovala drahé šperky, úspešné boli jej parfumy, po duchovnej stránke ju priťahovala kabala. Angažovala sa v prospech krajín tretieho sveta, po smrti herca Rocka Hudsona v roku 1985 bola aktívna v kampani venovanej AIDS. Založila aj vlastnú nadáciu a vyzbierala desiatky miliónov dolárov.

Jej slávne vety „Ja som si preskákala všetko, som matka guráž.“ „Keď som sa narodila, osem dní som neotvorila oči. Ale keď som to urobila, ako prvé som uvidela snubný prsteň. Stala som sa od neho závislou.“ „Mám telo ženy a emócie dieťaťa.“ „Spala som iba s mužmi, za ktorých som bola vydatá. Koľko žien môže niečo také povedať?“ „Michael Jackson je najnormálnejší človek, akého poznám.“ „Nemyslím si, že prezident Bush robí niečo ohľadom AIDS. Nie som si ani istá, či to slovo vie vyhláskovať.“