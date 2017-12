Kto netrpel, nepochopí umenie čiernej Afriky

Výpravná kniha, ktorej základom je kvalitná fotodokumentácia autorovej zbierky, objavuje mysteriózny svet afrického kmeňového umenia.

24. mar 2011 o 0:00 Ada Jung

Jedinou chybou knihy Ivana Melicherčíka Tvar ducha – Moc a krása afrického kmeňového umenia (vydala Neomedia) je to, že váži 2,5 kilogramu. Takže sa nedá len tak nosiť so sebou a ponoriť sa skrze ňu do moci a krásy afrického kmeňového umenia kedykoľvek a kdekoľvek sa človeku zachce.

Je to o to ťažšie, že hneď pri jej prvých stránkach na čitateľa preskočí „bacillus africanis“, ktorým Melicherčík trpí a ktorým okamžite každého nakazí.

Umenie spútať nehmotné sily

Možno je to tým, že Afričan bol človek, ktorý stál od narodenia na fronte, bojoval s prírodou, hladom, strachom, chorobami a už sám fakt, že žije a dokáže prežiť, je jeho víťazstvom. Aspoň tak vidí Afričana žurnalista a zberateľ, ktorý sa nádherou tohto víťazstva opája takmer do šamanistickej extázy.

Vďaka tomu do temného, krásneho sveta Afriky vtiahne každého, kto má v sebe čo i len trochu dobrodružného ducha a nebojí sa mu nad stránkami knihy prepožičať tvar jedného z posledných mystérií tejto planéty – Afriky. Čo skrýva pod svojou maskou?

Maska - nehybná extáza

„Africká maska nie je ustáleným výrazom ľudskej tváre, ale zjavením,“ začína svoje rozprávanie autor. „Černošské umenie sa vyvinulo výlučne z kultu predkov. Ich sošky predstavujú zosnulých, ich masky zastupujú duchov mŕtvych predkov, ktorí sa nimi prihovárajú súčasnému pokoleniu. Sú tvarmi ducha.“

Africké umenie nie je ako naše umením pre umenie. Je rýdzo kultové a ak sa stráca v galériách, múzeách a súkromných zbierkach „civilizovaného“ sveta, prichádza o svoju najvnútornejšiu podstatu.

Stráca ju a stáva sa podobným bezduchým napodobením afrického umenia vytvoreného pre nič nechápajúcich turistov.

Magické rozprávanie

Na knihe Tvar ducha je najpútavejšie a najstrhujúcejšie to, že vďaka múdrosti odborníkov, zberateľov, nadšencov i umelcov (Ivan Melicherčík, Josef Kandert, Viera Pawliková-Vilhanová, Anna A. Hlaváčová, Michal Škovrina, Juraj Meliš, Peter Uličný, Marek Vadas), skvelým fotografiám a grafickému dizajnu vytvára živé a dýchajúce, magické rozprávanie, videnie a počúvanie o tajomstve, ktorého súčasťou túžite byť. Napriek tomu, že je tak trochu hrôzostrašné.

„Maska ochraňuje toho, kto ju nosí. Chráni človeka proti duchom a nehmotným javom: proti nespútaným a rozptýleným prírodným silám,“ píše sa v knihe. „V africkom umení nieto úsmevov. Mlčanlivé tváre a nevidiace oči nevyjadrujú žiadne hnutie mysle. Kto netrpel, nepochopí umenie čiernej Afriky. Africké umenie sa nedá pochopiť iba z kníh.“

Droga a posadnutosť

Napriek tomuto tvrdeniu autora sa každý, kto jednotlivé listy z vyše 240­stranovej knihy Tvar ducha pohladí a obráti, ocitne k Afrike oveľa bližšie. A pochopí aj čosi z ošiaľu zberateľskej vášne, ktorá núti prekonať toľko svetských prekážok.

„Africké umenie je ako droga a posadnutosť. Jeho sugestívnosť, mágia, záhadnosť anonymita, bizarnosť a spontánnosť vás jednoducho opantá a už nepustí. Viem o tom, ako zberateľ svoje,“ hovorí Melicherčík, „je to vskutku ošiaľ, stály pocit neuhasiteľného smädu.“

Je dobre, že ho neuhasí ani palmové víno v niektorom z lacných drevených afrických bufetov. Pretože by sme z tohto smädu nikdy nemohli ochutnať.