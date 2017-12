Bieber na YouTube prekonal hranicu pol miliardy

28. mar 2011 o 13:41 (sita)

Kanadský spevák Justin Bieber pokoril ako prvý interpret na svete s jedinou skladbou hranicu pol miliardy pozretí na YouTube. Podarilo sa mu to s jeho najväčším hitom Baby, v ktorom hosťuje americký rapper Ludacris. Prinášam vám prvú desiatku najúspešnejších videí.

Videoklip ku skladbe pochádzajúcej z Bieberovho albumu My World 2.0 (2010) je na YouTube, konkrétne na jeho oficiálnom kanáli JustinBieberVEVO, od 19. februára 2010. Hranicu 500 miliónov teda tínedžerská hviezda dosiahla za necelých 14 mesiacov.

Na druhom mieste v rebríčku najpozeranejších videoklipov je stále Lady Gaga s videom ku skladbe Bad Romance, ktoré má 361 miliónov pozretí. Cez hranicu 300 miliónov sa už dostala aj kolumbijská speváčka Shakira s hymnou k majstrovstvám sveta vo futbale v Juhoafrickej republike s názvom Waka Waka (This Time for Africa) a tiež Eminem s Rihannou a hitom Love The Way You Lie.

Najpozeranejším videom, ktoré nie je hudobným videoklipom, je úsmevný záznam s názvom Charlie bit my finger - again ! zobrazujúci chlapca, ktorý si od brata dobrovoľne necháva hrýzť do prsta. Toto video má na svojom konte viac než 296 miliónov pozretí.



Najpozeranejšie videá na webovej stránke YouTube v rámci oficiálnych kanálov (k 28. marcu 2011):





1. Justin Bieber featuring Ludacris - Baby - 500 332 540

pozretí

2. Lady Gaga - Bad Romance - 361 538 650

3. Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) - 322 820 563

4. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna - 311 785 943

5. Charlie bit my finger - again ! - 296 606 008

6. Justin Bieber - One Time - 229 352 395

7. Eminem - Not Afraid - 217 737 159

8. Miley Cyrus - Party In The U.S.A. - Official Music Video

- 204 575 193

9. Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) - 172 367 031

10. Evolution of Dance - 168 431 035

