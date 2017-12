Radiohead v Bratislave rozdávali noviny

Britská skupina s novým albumom vydala aj špeciálne noviny. Sú zadarmo a fanúšikovia ich môžu dostať aj na Slovensku.

28. mar 2011 o 18:42 Oliver Rehák, her

Známa britská skupina vydala nový album The King of the Limbs na CD a k nemu zadarmo ponúkla noviny. Môžete ich dostať aj na Slovensku.

Kým na Slovensku má momentálne jednu z najnavštevovanejších webstránok Daňový úrad, vo svete je to adresa www.theuniversalsigh.com. Tá patrí britskej skupine Radiohead, či presnejšie jej ďalšej originálnej promo aktivite na podporu novej nahrávky.

Album The King Of The Limbs (podobne ako predchádzajúci In Rainbows), opäť Radiohead najskôr vydali iba vo formáte mp3. Keď ho dali na web, pripojili k nemu zmienku o špeciálnej "novinovej edícii". Dnes, keď oficiálne vyšlo CD, do sveta k nemu pribalili aj noviny. Sú zdarma, majú dvanásť strán a tvoria ich eseje, texty, básničky a obrázky.

Kapela oficiálne tvrdí, že nejde o sľubovanú "novinovú" verziu albumu, ani o žiadnu performance, iba o akciu, ktorá sa nebude opakovať. Jej skalným fanúšikom je to jedno a tak dnes plnili hudobné obchody po celom svete. Na Slovensku sa ich najviac pohybovalo v centre Bratislavy po Medenej ulici a v okolí kníhkupectva Artforum. Tam sú pobočky obchodu Dr. Horák, ktorý je jediným miestom, kde sa k novinám dalo dostať.

"Mali sme sto kusov, od dvanástej do štvrtej sa minuli," tvrdili predavači. Kto si prišiel pre noviny, mohol sa s nimi odfotiť a portréty fanúšikov sa ocitli na webe (fotky z Bratislavy si môžete pozrieť tu).

Predajňu si zvolil slovenský distribútor nahrávok Radiohead, spoločnosť Wegart, ktorá má zajtra dodať ďalšie kusy novín.