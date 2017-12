Bažant Pohoda ešte vytiahla Pulp, Madness aj Le Payaco

Toľko slávnych mien ako tento rok náš najväčší festival ešte nikdy nemal. Na plagát pribudli tri ďalšie známe kapely.

Presne sto dní pred začiatkom tohto ročníka festivalu Bažant Pohoda do zoznamu účinkujúcich pribudli ďalšie zvučné mená – britské skupiny Pulp a Madness. Keď si k tomu pridáme už doteraz zverejnených Portishead, Lamb, Mobyho a rapperku M.I.A., je jasné, že festival čaká ročník najviac nabitý slávnymi menami.

Z pozície celebrity

Obe začínali koncom 70. rokov, no presadili sa na úplne iných scénach. Pulp, partia zo Sheffieldu okolo charizmatického speváka Jarvisa Cockera, sa hľadala dlhšie. Najskôr sa vyrovnávala so silným vplyvom módnej novej vlny, potom skúšala experimentovať s elektronikou. To, čomu sa hovorí úspech, prišlo až so štvrtým albumom His 'n' Hers v roku 1994. V tomto období sa do Top 10 britskej hitparády nepodarilo dostať hocikomu. Originalitu Pulp potvrdila aj nominácia na Mercury Music Prize, a keď následne prišla hitovka Common People, kapela prerazila do mainstreamu a zaradila sa medzi britpopové hviezdy vedľa Blur a Oasis.

Pozíciu celebrity Cocker neuniesol, začal mať problémy s drogami, a keď kapelu opustil gitarista a huslista Russell Senior, ktorý nosil najviac nápadov, Pulp skončili. Rozpad v roku 2002 už bol len formálny. Sólové projekty však lídrov kapely úplne nepohltili a fanúšikmi nadšené prijatie koncertného návratu kolegov z Blur tiež pozorne sledovali. Staré kúzlo po niekoľkých skúškach opäť zafungovalo, a tak si Pulp zahrajú na vybraných festivaloch.

Hmatateľná energia

Madness, ktorí tiež včera pribudli na plagát Bažant Pohody 2011, sú trochu iný prípad. Už začiatkom 80. rokov patrili k najznámejším predstaviteľom takzvanej druhej vlny žánru ska (scéna sústredená okolo vydavateľstva 2 Tone, ktorá zmiešala karibskú hudbu s britským punkrockom a popom).

Energické tanečné rytmy, zvuk gitár v kombinácii so saxofónom a trúbkou, fungovali na väčšinu fanúšikov okamžite. Svojimi chytľavými hitovkami ako One Step Beyond, It Must Be Love sedemčlenná skupina okupovala britský éter podobne intenzívne ako dnes ten slovenský Desmod.

Po dlhšej pauze pre „hudobné rozdiely“ sa opäť naštartovali. Album The Liberty of Norton Folgate (2009) je ich desiaty v poradí. „Koncert Madness sme mali možnosť vidieť v zaplnenej londýnskej O2 aréne a bola to skvelá šou, v ktorej miešali najväčšie hity s novými skladbami – pozitívna energia idúca z pódia bola doslova hmatateľná. Veríme, že to tak bude aj na trenčianskom letisku,“ tvrdia organizátori Bažant Pohody.

Festivalu sa podarilo dostať na tento ročník ešte jedno veľké meno aj z domácej scény. Bude to tiež exkluzívny koncert – po piatich rokoch sa znovu na pódium spolu postaví bratislavská skupina Le Payaco. Šéf Pohody Michal Kaščák, ktorý toto trio nakoniec zlomil ku koncertnému comebacku hovorí: „Ich skladby patria k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku kedy vzniklo, je v nich cítiť spojenie popovej ľahkosti s kreativitou alternatívnych či gitarových kapiel“.

Z toho najzaujímavejšieho, čo ponúka súčasná nezávislá scéna v júli v Trenčíne uvidíte newyorskú skupinu Battles, ktorá sa stala jednou z prvých "gitaroviek" vydávajúcich na kultovej značke Warp Records preslávenej experimentálnou elektronickou hudbou. V decembri tohto roka budú kurátorovať kultový All Tomorrow's Parties "Nightmare Before Christmas" festival v britskom mestečku Minehead.