Slovenský koncert pre Japonsko

Zajtra je 1. apríla, táto akcia však nie je vtipom, ale sympatickým gestom.

31. mar 2011 o 0:00 Oliver Rehák, her

BRATISLAVA. Po albume Songs for Japan, kde svoje pesničky poskytli popové hviezdy, a rôznych charitatívnych akciách vo svete sa niečo pre Japonsko rozhodli urobiť aj slovenskí umelci. Zajtra bude v Bratislave benefičný koncert, na ktorom si zahrajú klasickí hudobníci, gospelový zbor aj mená ako Oskar Rózsa.

Akciu vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici nevymyslela inštitúcia, ale študentka VŠMU Mária Vaculová. „Keď podporu vyjadrujú umelci vo svete, napríklad Berlínska filharmónia, prečo by sme nemohli aj my?," vraví mladá huslistka. Je členkou komorného orchestra Zoe, s ktorým nedávno odohrali benefičný koncert pre Detské kardiocentrum. „Nacvičili sme program z diel Vivaldiho, dopadlo to dobre, tak som ostatných presvedčila: Poďme podporiť ďalšiu dobrú vec. Pôvodne to mala byť iba klasika, ale potom sa rozhodli zapojiť aj ďalší hudobníci."

Okrem komorného orchestra sa na koncerte, ktorý sa začne o 18.00 h, predstavia aj členovia Slovenskej filharmónie a Opery SND, The Hope Gospel Singers, speváčky Anita Soul a Mária Čírová. „Na úvod bude skupina Oskara Rózsu s Martinom Valihorom, ktorá si zahrá aj s The Hope Gospel Singers. Potom zaznejú japonská pieseň Ako tombo, Gloria a Štyri ročné obdobia od Vivaldiho, ária z Händelovho Mesiáša a blok gospelových piesní," dodáva iniciátorka projektu, nad ktorým prevzala záštitu premiérka Iveta Radičová.

Vstupné je dobrovoľné, výťažok pôjde do Japonska cez Slovenský červený kríž. Koncert organizuje platforma Kresťania v meste.