Kto sa zahráva s bohom?

V Dome umenia a v Open Gallery v Bratislave môžete vidieť pozoruhodnú výstavu Michala Černušáka.

31. mar 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Mladý maliar Michal Černušák svojimi rozmernými dielami hovorí, že nastupuje obdobie manipulácie.

Otváralo sa presne o šiestej. Cez sklenené dvere diváci mohli nazrieť do stredovej miestnosti Domu umenia v Bratislave, a ak boli blízko, uvideli najrozmernejšie dielo. Jeho autor Michal Černušák do poslednej chvíle nevedel, ako obraz bude vyzerať a či vôbec bude možné vystaviť ho. Má totiž tri a pol tony.

Maľujem jeden obraz

Vernisážový dav sa postavil do polkruhu pod mohutné plátno bez názvu. Vyzeralo to, že karta sa obrátila. Žiadne Zahrávanie sa s Bohom, ako sa celá výstava volá, ale zahrávanie sa s divákom.

Kto aspoň trochu pozná Černušákovu tvorbu, pár odpovedí má ihneď. Na maľovanie mu slúži technika airbrush, aj laikom známa z automobilového priemyslu či z krášlenia kolotočov a lunaparkových atrakcií. Pred pár rokmi maľoval odtieňmi sivej a ružovej mestá. Niežeby sa mestá teraz z obrazov stratili, naopak, je v nich celý svet a možno ešte viac. Dokonca aj nádej autora, že divák chce a dokáže všetko prečítať.

Nosný obraz Playing with God bol zásadným v Černušákovej tvorbe. „Raz som prišiel pred formát 190 x 150 cm a začal som maľovať. Súčasne som začal robiť niekoľko ďalších rovnakých formátov, až som zistil, že vlastne maľujem jeden obraz." Takýmto skladaním vznikli aj ostatné.

Cesta vizuálneho ataku

Hoci je pri pohľade na kompozične nasýtené obrovské plátna takmer nemožná predstava, že by ich autor vytváral bez predlôh, je to tak. „Pracujem bez fotografií, bez skíc. Iba tak môžem mať z maľovania taký zážitok, aký mám," hovorí. „Na začiatok mám istú víziu a idem priamo k nej. Divák ihneď vycíti, či je za obrazom autorov kalkul, alebo skutočný zážitok."

Na otázky, či tých tém vtesnaných do jedného obrazu naozaj nie je priveľa, odpovedá s presvedčením, že si predsa nemôže dovoliť podceniť diváka.

Černušák svojou maľbou rozoberá svet a opäť ho skladá podľa vlastných vízií, názorov a presvedčení. Volí cestu „vizuálneho ataku", ako sám hovorí na margo priam staromajstrovsky vyšperkovaných plátien. Necháva padať vžité predstavy o systéme, v ktorom sme. Ten však tiež funguje iba na presvedčeniach a víziách jednotlivcov. A sme opäť na začiatku. Kto sa tu zahráva s kým? A koľko právd existuje?

V tých Černušákových je ohromný rozlet, šialený výhľad. Ako na okraji priepasti. Chce to rovnováhu, no tú si každý musí priniesť sám.

We Will Solve Your Problems



Playing with god

We can help you

Senat Bloody Senat

Monday Heroes