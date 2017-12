Späť v smutnej budúcnosti

Dráma Blade Runner je legendárnym sci–fi o ľudskom údele. Americkí producenti si myslia, že zodpovedným prístupom ju možno obnoviť.

V losangeleskom štúdiu Alcon Entertainment sa teraz stretáva niekoľko vplyvných mužov a asi sa boja toho, že niečo pokazia. Majú pred sebou veľkú úlohu, pretože kúpili práva na obnovenie veľkej klasiky, sci–fi drámy Blade Runner. Plánujú nakrútiť jej pokračovanie a dokonca aj to, čo mohlo byť pred ňou.

Ak sú súdni, vedia, že film Ridleyho Scotta bol bezchybný už v roku 1982, keď vznikol, aj keď nemal ani poriadny začiatok, ani koniec. Z toho ďalej vyplýva, že má mnoho fanúšikov, ktorí nové časti nepotrebujú, ani si ich neželajú. Takže producenti Andrew Kosove a Broderick Johnson museli povedať: „Je to náš obľúbený film. Čokoľvek s ním ďalej urobíme, uvedomujeme si, že sme zodpovední chrániť jeho pôvodný odkaz.“

Blade Runner je smutnou, melancholickou víziou z roku 2019. Má dva typy tragických hrdinov. Tí prví sú ľudia, tí druhí verní replikanti, ktorých ľudia stvorili, aby slúžili armáde pri kolonizácii susedných planét. Replikanti mali zakázané, aby sa vracali späť na Zem a žili medzi ľuďmi. A ani by na to nemali mať žiadny sentimentálny dôvod, pretože pri ich konštrukcii sa dbalo, aby nemali city. Ale musela sa stať výrobná chyba, pretože sa aj tak vracali.

Roky fanúšikovia riešili, či Harrison Ford hral člena komanda, ktoré malo rebelantov zničiť, alebo či bol aj on replikantom. To však nebolo zásadným tajomstvom filmu. Tajomnejšia je budúcnosť človeka a jeho údel. Zdá sa, že v roku 2019 sa už pozemské bytosti nepamätajú na svoje city, ale keď sa na ne rozpamätajú, boja sa smrti a vážia si život – svoj a tých druhých.

Ridley Scott zrejme nepatril medzi tých, čo považovali vyriešenie filmovej hádanky za zbytočné. Pred pár rokmi nakoniec povedal, že Harrison Ford hral ozaj replikanta a dnes súhlasí s tým, aby mal Blade Runner prequel aj sequel. Sám by ich mohol nakrútiť. „Je to dlhodobý projekt. Rozvíjame rôzne koncepty a je možné, že sa neobmedzíme len na jedno médium,“ citovala producentov agentúra Reuters. „Rozhodne nesedíme za stolom, len aby sme vymysleli nový komerčný hit.“

Ak by sa Scott predsa len rozhodol, že nové filmy už režírovať nebude, nahradiť by ho vraj mohli David Fincher alebo Christoper Nolan. Jeden už predsa nakrútil Votrelca, druhý sci–fi Počiatok. „Keď už podpíšeme zmluvu s ideálnym režisérom, necháme mu voľnú cestu, aby mohol nakrútiť svoj film,“ povedal producent Kosove.

Ak to bude súdny režisér, bude vedieť, že hádam len raz za desať rokov vznikajú filmy, čo sú existenciálne znepokojivé a ešte aj výtvarne pozoruhodné. A že teda táto úloha môže byť príležitosťou a zároveň prekliatím.

Rocky Sylvester Stallone vytvoril v roku 1976 legendárnu a oscarovú postavu boxera Rockyho, a úspešne v nej pokračoval aj v 80. rokoch. V roku 2007 sa s ním vrátil vo filme Rocky Balboa, vraj ešte na posledný súboj. Nebol to dobrý nápad a z úcty k Sylvestrovi aj k starému boxerovi sa to radšej ani veľmi nerozoberalo.

Indiana Jones Príbehy dobrodružného archeológa neboli v kinematografii veľkým prelomom, mnoho ľudí k nim má však srdečný vzťah. Po 19­ročnej pauze nakrútil Steven Spielberg novú časť. Na jej konci sa Indiana Jones nečakane stretáva so svojím synom. Takže bude zrejme ďalšie pokračovanie.

Hviezdne vojny George Lucas robil svoju slávnu trilógiu netradične, v roku 1977 sa Hviezdne vojny začali epizódou č. 4. V roku 1999 sa Lucas pustil do epizód 1–3. Nebola to blamáž, ale aj tak časť fanúšikov sklamal.

ANKETA: Je nový Blade Runner dobrý nápad?

Martin Ciel, filmový teoretik

K Blade Runnerovi mám úplne zásadný a špeciálny vzťah, aj osobný, aj „teoretický". Vo svojom žánri ten film veľa zmenil. A že sa ide robiť jeho sequel, to sa mi teda nepáči vôbec. Zaujímavejší by bol prequel, ako mladý Harrison Ford, ešte policajt v uniforme, naháňa malých replikantov.

Peter Konečný, šéfredaktor kinema.sk

Pre niektoré diela by mal platiť zákaz v súvislosti s aplikáciou slov sequel a prequel, pretože komerčné hľadisko absolútne prebíja umeleckú hodnotu pôvodných uzavretých diel. Pre Scottovho Blade Runnera to platí dvojnásobne. Úplne stačí, že momentálne nakrúca prequel Votrelca...

Jaro Vojtek, režisér

Blade Runner patrí medzi mojich päť najobľúbenejších filmov, videl som kratšiu aj dlhšiu verziu, ešte ako študent na nejakej kazete. Z jeho pokračovania mám obavy, pretože každý film vzniká v nejakej nálade režiséra, rozpoložení spoločnosti, stave prostredia. Sám si neviem predstaviť, že by som nakrútil Hranicu II. Pretože pri nakrúcaní pokračovania nejde o technológie, ani veľkosť záberov. Treba sa ponoriť do prvotnej energie a prvotných emócií, v ktorých pôvodný film vznikal. A to mi pripadá takmer nemožné.

Vlado Balko, režisér

Blade Runner je môj obľúbený film a najmä režisérska verzia Ridleyho Scotta. Žáner sci-fi nemusím, ale sú dva filmy, ktoré mám rád, dokonca som ich videl viackrát a robil rozbor spolu so študentami réžie. Je to Stalker a Blade Runner. Obidva už v čase svojho vzniku sa stali kultovým artiklom. Preto si mysllím, že nie sú na pokračovanie.