Príde aj svetový klezmerový klarinetista Merlin Shepherd

S Pressburger Klezmer Band si zahrá slávny Merlin Shepherd, v košickej Tabačke odznie zmes underground hip-hopu, funku, soulu či bluesu a Skupina Med si vás dokonca nahrá na DVD.

4. apr 2011 o 12:00 (kul)

Tento týždeň bude opäť patriť hudbe.

Pondelok 4. apríl 2011

Divadlo / Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina

19.00, Heineken Tower Stage, Divadlo Ludus, Bratislava

Smutno-smiešny príbeh o tom, ako sa ľudia stretávajú a míňajú. Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina je tiež o stretnutí – tuláka Jakuba s kvetinárkou Hetty Kellyovou, filmom a hviezdnou Grétou. Poetickú grotesku v réžii Kamila Žižku divadla Ludus uvidíte v pondelok večer v Heineken Tower Stage.

Koncert / Peter Janků, Marián Geišberg, Martin Geišberg

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V Tichu a spol. sa v pondelok večer predstavia pesničkári. Príde Petr Janků aj rodinné duo – Martin a Marián Geišbergovci. Príjemný začiatok týždňa.

Výstava / 217

19.00, galéria Enter, Zámočnícka ulica, Bratislava

Galéria Enter sa z Panenskej presťahovala na Zámočnícku a už dnes o 19.00 otvorí ďalšiu výstavu s názvom 217. A nebude to len taká výstava, pretože autorov je hneď niekoľko: Roman Bicek, Michal Černušák, Andrej Dúbravský, Matej Fabian, Katarína Janečková, Rasťo Sedlačík.

Utorok 5. apríl 2011

Opera / W. A. Mozart: Don Giovanni

19.00, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Minulý rok uviedlo Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava prvýkrát absolventské operné predstavenie študentov VŠMU. Spolupráca pokračuje ďalším skvelým titulom – Don Giovanni. Jedno z najznámejších dramatických diel, ktoré je pre mladých interpretov obrovskou výzvou uvidíte v utorok aj v stredu o 19.00. Diriguje Dušan Štefánek, hudobne naštudovali: Marián Lejava, Dušan Štefánek, Milada Synková, réžia: Pavol Smolík a Tomáš Surý.

Výstava / Back to Nature

17.00, Galéria mesta Bratislava

Galéria mesta Bratislava sa na chvíľu od hlavného mesta vzdiali prostredníctvom trojice mladých umelcov – Eriky Miklóšovej, Marka Ružinského a Michala Frica. Tí budú na výstave Back to nature zastúpení najmä dielami, ktoré vznikli, keď opustili hlavné mesto, centrum. Projekt, ktorý je v kurátorskej koncepcii Veroniky Kahánkovej, podporila GMB Štipendiom Radislava Matuštíka.

Koncert / Watcha Clan

20.00, KC Dunaj, Bratislava

Minulotýždňovou otváračkou nového (nielen) koncertného priestoru KC Dunaj boli Nouvelle Vague. Po vydarenej premiére klub pokračuje: Watcha clan so svojou marockou gnawou, balkánskou dychovkou, egyptskými slákmi, klezmerom, arabsko-andalúzskymi vplyvmi aj námorníckymi pesničkami odpáli koncert v utorok večer.

Streda 6. apríl 2011

Festival / Bratislavská komorná gitara

CC Centrum, Mirbachov palác, KC Dunaj, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Od 6. do 10. apríla sa v Bratislave uskutoční už siedmy ročník medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská komorná gitara. Festival predstavuje gitaru v rozmanitých inštrumentálnych kombináciách a žánroch, príde aj jazzový gitarista István Gárfás, kontrabasista Berkes Balász, talianske trio Gost a mnohí ďalší.

Koncert / OK Percussion Duo

18.00, Ponitrianske múzeum, Nitra

V rámci pravidelných komorných koncertov cyklu Galéria Hudby sa v stredu o 18.00 v Ponitrianskom múzeu predstaví OK Percussion Duo, ktoré tvorí martin Oprsál a Martin Kleibl. Na programe sú skladby známych skladateľov.

Divadlo / Na obed

19.00, Divadlo Malá scéna STU, Bratislava

„Brutálna tragikomédia na zožratie.“ Tak si hovorí dráma Lukáša Brutovského. A skutočne, hoci sa začína až večer, jej dej, od začiatku po koniec sa odohráva na obed. Čo sa môže stať, keď sa deti podobajú na rodičov, príliš alebo primálo, a kedy prichádza okamih, keď sa meníme na zvery. Pred predstavením radšej veľa nejedzte. Mohlo by vám prísť zle.

Výstava / Reminiscencie

17.00, Salón Nitrianskej galérie, Nitra

V stredu o 17.00 otvorí Nitrianska galéria pri príležitosti 100. výročia narodenia Františka Studeného výstavu Reminiscencie Františka Studeného (1911 – 1980) Krajinomaľba a zátišia zo zbierok NG. Kurátorkou výstavy je Marta Hučková.

Štvrtok 7. apríl 2011

Antidiskotéka Jiřího Černého

20.00, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Jiřího Černého mnohým netreba predstavovať. Keď mu normalizačná moc zakázala publikačnú činnosť, začal „tvoriť“ inak. Nezlomný optimista a milovník hudby tvorí dodnes a jeho „antidiskotéky“ sa stali živými hudobnými novinami. Jedna taká bude aj vo štvrtok večer v Klube Za zrkadlom.

DJ Rashad, Detlef Dakar, Biomat

Nu Spirit Club, Bratislava

Vo štvrtok 7. apríla príde do Nu Spirit Clubu na pozvanie akcie z cyklu BWO dídžej Rashad, aby v Bratislave odpremiéroval žáner zvaný juke. Rashad aj juke pochádzajú z Chicaga a do Európy sa dostali len nedávno - Rashad na turné so zastávkami v Londýne, Bristole a Berlíne, juke vďaka vydavateľstvu Planet Mu. Domácu podporu poskytnú Detlef Dakar a Biomat.

Výstava / Od rukopisného kódexu k digitálnej knihe

15.00, Thurzov dom, Banská Bystrica

Zaujímavú výstavu mapujúcu médium knihy s názvom Od rukopisného kódexu k digitálnej knihe otvorí Stredoslovenská galéria v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, vo štvrtok o 15.00 hod.

Diskusia / 4-3-2-1 s Tomášom Janovicom

18.00, Nitrianska galéria, Nitra

Pravidelné diskusie 4-3-2-1... v Nitrianskej galérii pokračujú. Tentokrát sa Dado Nagy bude rozprávať s Tomášom Janovicom. Toto bude jeden príjemný večer!

Piatok 8. apríl 2011

Výstava / Jana Farmanová: Vlakové

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Maliarku Janu Farmanovú netreba predstavovať. Stanicu tiež nie, ani tú Banskú Stanicu, kde Jana strávila rezidenčný pobyt. Maľby, ktoré uvidíte na výstave Vlakové, sú inšpirované práve vlakmi, sú späté s lúčením, s príchodmi a odchodmi. Vernisáž výstavy, ktorej kurátorkou je Ivana Moncoľová sa začne o 19.00.

Workshop / Zuzana Burianová: Pohyb v slove, slovo v pohybe

Piatok – nedeľa, Stanica Žilina-Záriečie

Od piatka do nedele sa na Stanici bude aj tancovať a rozprávať. Tanečno-pohybový workshop pod vedením Zuzany Burianovej je zameraný na vzájomné pôsobenie dychu,zvuku a slov a ich emocionálny podtext na báze techniky súčasného tanca. Nech sa páči!

Výstava / The Semestars

19.00, Make Up Gallery, Košice

Semestars nadväzuje na každoročné prehliadky najlepších študentských prác štyroch ateliérov Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Košickej technickej univerzity. V kurátorskom výbere Petra Tajkova uvidíte to najlepšie z diel mladých autorov v Make up Gallery.

Sobota 9. apríl 2011

Koncert / Pressburger Klezmer Band & Merlin Shepherd

20.00, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Merlin Shepherd je jedným z najlepších svetových klezmerových klarinetistov. Vedie klezmerové workshopy na významných festivaloch a hrá s viacerými formáciami. V sobotu večer sa v Klube Za zrkadlom pripojí aj k našej Pressburger Klezmer Band.

Koncert / MED

21.00, U Očka, Bratislava

„Nebratislavská neskupina, ktorá nehrá nebratislavské nepesničky“ bude na sobotnom koncerte v klube U Očka nahrávať DVD. Hor sa tam!

Divadlo Kolomaž / Červená čiapočka zasahuje

16.00, Stanica Žilina-Záriečie

Divadlo Kolomaž uvádza divadelné predstavenie pre deti aj rodičov – skvelý plán a sobotné popoludnie. Šibalská červená čiapočka, hlúpy vlk a zaľúbený poľovník. Alebo to bolo inak? Dozviete sa v sobotu na Stanici.

Nedeľa 10. apríl 2011

Koncert / Noah 23 (CAN), Zoën (FR), Kay the Aquanaut (CAN)

20.00, Tabačka – Kulturfabrik, Košice

Vžité stereotypy nudných televíznych nedeľných večerov prevalcuje koncert v Tabačke. V nedeľu večer sa tam totiž zídu Kanaďania Noah 23 a Kay The Aquanaut spolu s Francúzom Zoën-om. Výsledok: tak trochu underground hip hop, funk, soul aj blues. V pondelok si rovnakú zostavu môžete pozrieť aj bratislavskom Nu Spirit Clube.