Kam chodíme

Blatt/List/Lap.

5. apr 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Do bratislavskej Galérie ASIL na Štefánikovej ulici sa vchádza priamo z ulice ako do obchodu, a aj „tovar“ vidno cez výklad. Ale práve len tak akurát, ako v obchode, aby navnadil a vtiahol dnu aj náhodných okoloidúcich. Tí nenáhodní do tohto výstavného priestoru Asociácie slovenských ilustrátorov vstupujú v týchto dňoch naisto, aby si „zalistovali“ vo veľkoformátových novinách, porozvešaných po stenách galérie. Volajú sa (a podľa nich aj celá výstava) Blatt/List/Lap, a vznikli počas týždňovej dielne či otvoreného workshopu +Lino.

Ten sa udial za účasti výtvarníkov Svätopluka Mikytu, Jana Čumlivského, Pala Čejku, Juraja Horvátha, Tomáša Klepocha a Matúša Maťátka vlani v lete vo verejnom priestore čakárne železničnej stanice, vzdialenej len tri kilometre od historického jadra Banskej Štiavnice. A ako to vyzerá na takej stanici, kde počas plnej prevádzky šesť umelcov vo dne či v noci udivuje cestujúcich svojou veselou aktivitou, dokumentuje aj video.

Mimochodom, premieta sa ako na truc práve na stenu, ktorú z ulice nevidno.