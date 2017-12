Amazonky z psychiatrie

Na režisérovi Zackovi Snyderovi najviac prekvapuje, že je ženatý. Jeho najnovší film má totiž rukopis tínedžera, ktorý k sexuálnym fantáziám pridal veľkú dávku scén opozeraných z videohier.

5. apr 2011 o 0:00 Ján Gregor

Dlhoročné nakrúcanie reklamy nechalo v tvorbe amerického režiséra Zacka Snydera nezmazateľnú stopu. V jeho svete nebýva vždy príbeh prvoradým, ide o atmosféru a výtvarnú štylizáciu.

Zack Snyder začínal remakom hororu Úsvit mŕtvych, nasledovali dva finančne úspešné filmy nakrútené podľa komiksov 300 a Strážcovia. Vlani k tomu pribudol žánrovo prekombinovaný film Ga’Hoole: Legenda o strážcoch s animovanými sovami v hlavnej úlohe.

Superman a superženy

Budúci rok by mal Snyder režírovať nového Supermana, medzitým do kín uviedol film o superženách. Sucker Punch je produkčná spoločnosť zameraná na videohry, zároveň tento názov znamená „rana bez varovania“.

V prípade rovnomenného filmu sú to skôr rany bez príčiny – dej neovládajú konvenčné pravidlá, hlavná hrdinka so svojimi priateľkami unikajú do sveta fantázie. Ani tam to však nebýva bezbolestné, dala by sa zhrnúť hlavná myšlienka filmu. Na tej ale nezáleží.

V klipovitom úvode s množstvom spomalených záberov sa odohráva krátka rodinná dráma, kde otčima premôžu zvrhlé chúťky. V ďalšej scéne už blond Baby Doll odvážajú za sprievodu piesne od Eurythmics o sladkých snoch (a piesní doslovne opisujúcich dej ešte zaznie mnoho) do psychiatrickej liečebne, kde sa stiera hranica medzi fikciou a realitou.

video //www.youtube.com/embed/KrIiYSdEe4E

Tak ako antické amazonky zostávali počas boja pannami, aj tieto amazonky zo psychiatrie veľmi nemyslia na mužov, hoci je časť snímky situovaná do nevestinca.

Nacisti na parný pohon

Film mieša drámu uväznených dievčat s tým, o čo mu naozaj ide: ich spektakulárnymi bojmi s gigantickými samurajmi, drakmi či – mimoriadne vtipný nápad – nemeckými vojakmi, ktorí sú už dávno po smrti a fungujú na parný pohon. Vlak s atómovou bombou mieri do moderného veľkomesta, vzdušné boje sa odohrávajú nad troskami slávnej katedrály a nik si nemôže byť istý, či nasledujúca scéna nebude ešte veľkolepejšia.

Hoci výbuch vzducholode môže pôsobivosťou konkurovať skaze Hindenburgu, väčšinu kritikov film neočaril. Cieľová skupina je však spokojná.