V Slovenskej filharmónii, aj na Pohode

Ani tento rok nebude na festivale Bažant Pohoda chýbať klasika. Najväčší projekt predstaví Janáčkova filharmónia z Ostravy.

5. apr 2011 o 0:00 Oliver Rehák, her

Ani tento rok nebude na festivale Bažant Pohoda chýbať klasika. Najväčší projekt predstaví Janáčkova filharmónia z Ostravy.

BRATISLAVA. „ Keď to spustíme na návštevníkov Pohody, budú jačať," povedal včera na tlačovej konferencii riaditeľ Janáčkovej filharmónie z Ostravy Peter Krajniak. Myslel tým tri menej známe skladby od latinskoamerických skladateľov a Musorgského Obrázky z výstavy. Tieto diela ponúkne orchester v júli na letisku v Trenčíne.

Bažant Pohoda tak pokračuje v tradícii uvádzania veľkých koncertov klasickej hudby. Program s Janáčkovou filharmóniou z Ostravy sa podarilo dohodnúť rýchlo. Skladby Ginasteru, Marqueza a Moncaya nepatria medzi najznámejšie, no podľa Petra Krajniaka sú divácky veľmi vďačné: „Mimoriadne energická tanečná hudba, ktorá je zaranžovanápre symfonický orchester. Keď som to počul prvýkrát, fakt som mal problém to predýchať."

Ostravskí muzikanti sa už tento štvrtok predstavia aj v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Zahrajú tu Brahmsov klavírny koncert č. 2, Památník Lidicím od Bohuslava Martinů a Šostakovičovu Symfóniu č. 6.