Čo počúvame

Katy B

6. apr 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Čo znamená, ak sa Rinse FM spojí so Sony Music? Možno prelom v populárnej hudbe. Alebo po Lady Sovereign ďalší neúspešný pokus dostať britské dievčence na medzinárodnú scénu.

by som to však doprial. Dokáže pospájať dubstepovú subbasu, glitche a frázovanie Lily Allen. Napokon, za jej debutom On a Mission stoja mená ako Zinc či Skream. Je pritom najvyšší čas, aby mainstreamový pop niečo so sebou urobil. Pred piatimi rokmi ho síce Timbaland zbavil strachu experimentovať s elektronikou, no netušil, že výsledkom bude Lady Gaga.

No tento príbeh má aj iné poučenie: ak chcú tvorcovia hokejových hymien vedieť, ako znie stráviteľná tanečná elektronika, tak takto. Nie ako Scooter.