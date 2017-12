Čas na imaginárne lásky

Medzinárodný festival frankofónneho filmu sa začne budúci týždeň.

6. apr 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)

BRATISLAVA. Opäť niekto reaguje na to, že v hlavnom meste nie sú tradičné kiná, tentoraz je to Medzinárodný festival frankofónneho filmu. So svojím programom prichádza do menších sál, ktoré ešte v Bratislave zostali.

Samozrejme, v zozname filmov sú aj také, v ktorých hrajú veľké francúzske hviezdy (Isabelle Adjani a Gérard Depardieu v komédii Na Mamuta!, Catherine Deneuve v Potiche alebo Juliette Binoche v romanci Copie conforme). Zároveň je už čas na to, aby sa u nás premietli filmy nakrútené s nezvyčajným talentom a medzi ne treba zaradiť film kanadského režiséra Xaviera Dolana Imaginárne lásky.

Pre frankofilov je asi dobrou správou, že Jean–Luc Godard stále nakrúca a asi budú prekvapení, keď uvidia jeho novú filozofickú úvahu Film Socialisme. Spolu s ňou sa v sekcii dokumentov zahrá mimoriadne pôsobivý film Women Are Heroes. Jeho autor, fotograf Jr., urobil stovky ženských portrétov a premenil nimi chudobný slum na obrovskú galériu.

Festival sa začne 13. apríla, viac na fiffba.sk.