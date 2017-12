Kto chcel zabiť Bona?

Nový film ukazuje zrod slávnej skupiny U2 z iného uhla.

6. apr 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Každá mladá skupina chce preraziť, no podarí sa to iba niektorým. Táto medzi nimi nebola.(Zdroj: IMDB.COM)

Britský film Killing Bono, ktorý sa práve dostal do kín, je viac príbehom veľkého neúspechu než úspechu.

BRATISLAVA. „Kto sa pôjde pozerať na pápeža?" sebaisto hovoria mladí hudobníci a zorganizujú na rovnaký deň svoj koncert. V Írsku je však viac veriacich ľudí ako ich fanúšikov, a tak štvoricu vzápätí vidíte bezradne postávať v prázdnom klube. Istú šancu na úspech by mali, ak by názov skupiny nebol Shook Up!, ale U2. A presne to je téma filmu Killing Bono, ktorý sa začal premietať v britských kinách.

Čo sa naozaj stalo a čo nie

Príbeh dvoch spolužiakov snívajúcich o hviezdnej kariére nie je nič nového, zaujímavejšie je, že tento sa skutočne stal. Opísal ho už Neil McCormick vo svojej knihe z roku 2003. Na strednej sa kamarátil s Paulom Hewsonom, z ktorého sa neskôr stal Bono, líder slávnej rockovej skupiny U2. Z McCormicka sa stal hudobný novinár.

„Kráľovsky som všetko skazil, kým oni dosiahli všetko, po čom som túžil," napísal v denníku The Daily Telegraph. „No veľa ľudí má viac skúseností so zlyhaním než s úspechom, na tom je tento film postavený."

Do nakrúcania Killing Bono autor predlohy zasahoval minimálne, tvrdí, že prvá hodina je veľmi verná a v tej druhej už filmári dosť skresľujú. Scéna, kde nezvládne úspech kamaráta a vytiahne na neho revolver, sa nikdy nestala, rovnako nezatajil bratovi, že ho Bono chcel na post sprievodného gitaristu. Ten sa však naozaj zúčastnil konkurzu do skupiny The Hype, ktorá sa neskôr premenovala na U2.

Neil McCormick však svoju neúspešnú hudobnú kariéru vidí realisticky: „Bol som príliš ambiciózny a naletel rôznym ľuďom, no môj najväčší problém bol, že som nevedel hrať na žiadny nástroj." Knihu napísal odľahčeným štýlom, aj preto, aby varoval naivných mladých ľudí a je spokojný, že vo filme ho hrá Ben Barnes, známy ako Princ Caspian zo série Narnia.

Komédia o sláve

Na serveri Rotten Tomatoes dostal film 55 percent, no noviny Guardian ho chvália a považujú za zábavný. Komediálny rozmer vyzdvihuje aj recenzia Sunday Express, ktorá oceňuje výkony hlavných postáv (Bona hrá neopozeraný Martin McCann).

U2 s filmom Killing Bono problém nemajú. Skupina súhlasila s použitím svojho hitu I Still Haven't Found What I Am Looking For, na soundtracku bude aj dosiaľ nevydaná skladba z jej začiatkov pod názvom The Hype.

Je to film o neúspechu, no ani byť slávnym nie je jednoduché. Nedávno sa o tom presvedčil Bono na koncerte U2 v Glasgowe. Keď publiku oznámil, že vždy, keď tleskne, v Afrike zomrie jedno dieťa, jeden z fanúšikov naňho zrúkol „Tak s tým už doriti prestaň!"