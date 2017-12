Walesa uniká režisérovi

Oscarový filmár Andrzej Wajda plánuje film o vodcovi Solidarity.

7. apr 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Poľská spoločnosť nebude moderná, kým nebude mať film o tom, prečo sa o pád komunizmu postaral neštudovaný robotník. Myslí si Andrzej Wajda.

Katyň bol spoločenský, politicky angažovaný a pre Andrzeja Wajdu zároveň veľmi osobný film. V katynskom lese zabila sovietska tajná služba tisícky poľských dôstojníkov, medzi nimi aj jeho otca, a to musela byť téma, ktorá ho naháňala roky. Po premietaní na festivale Berlinale v roku 2008 však povedal: „To, čo som nakrútil, bol už iba prejav žiaľu a trúchlenia. Odteraz uzavieram tému vojny a poľskej minulosti, a viac sa k nej nevrátim. Som starý muž a už by som chcel nakrútiť moderný, súčasný film.“

Ako pochopiť

Po tom, čo ohlásil plán nakrútiť film o Lechovi Walesovi, to skôr vyzerá, že svoj názor zmenil. Aj toto predsa musí byť čosi o minulosti, konkrétne komunizme, minimálne o jeho páde. No pravdepodobne to bude len zdanie. Wajdu mohol vyprovokovať nezáujem dnešnej spoločnosti a jej váhanie pri hodnotení takej osobnosti, akou bol vodca hnutia Solidarita.

„Bez Walesu asi nepochopíme realitu súčasného Poľska, kde sa každý s každým háda. Atmosféra je zlá, všade lietajú obvinenia. Poliaci majú na všetko vysvetlenie, vždy sú pripravení na niekoho sa vyhovoriť, len sami na seba nie,“ hovorí Wajda.

Túto jeho úvahu citoval britský denník The Guardian, ktorý zašiel do varšavských štúdií a tam našiel Wajdu v menšej hádke so scenáristom Januszom Glowackým. Základom filmu by malo byť zamyslenie, prečo na zlikvidovanie komunizmu nestačili študenti, intelektuáli ani generáli, a prečo musel prísť nejaký neštudovaný robotník. Lebo to sa obom autorom zdalo pozoruhodné.

Tajomstvo tajnej služby

Spory budú mať asi v tej časti, kde sa bude hovoriť o Walesovej spolupráci s tajnou službou, píše Guardian. „Mal dvadsaťsedem rokov, nevedel, čo robí, len podpísal nejaké papiere. Bolo to v slabej chvíli. V roku 1976 sa im už dokázal postaviť a stal sa oficiálnym nepriateľom komunizmu,“ povedal Glowacki. Wajda to nevníma ako Walesovu chybu, ale ako jediný spôsob, ako mohol zviditeľniť svoje názory: „Nikto iný nemal záujem s ním hovoriť.“

Ešte sa úplne nevylúčilo, že by Walesa mohol svoju úlohu zahrať sám – teda iba v scénach z nedávnej súčasnosti, ale on sa zatiaľ pred Wajdom skrýva. Tak sa ho na to britskí novinári spýtali. Odpovedal: „Nechcem, aby ma obvinili, že režiséra ovplyvňujem. Takže vždy, keď ho zazriem, unikám z opačnej strany miestnosti.“

S nejednoznačnosťou filmu by nemal byť problém, myslí si Andrzej Wajda, pretože krajine, ktorá je nejednotná, vraj sotva niečo pomôže. „A film asi najmenej,“ povedal. Ale na takýto bude určite zvedavý Východ aj Západ. Pretože Wajda má 85 rokov, je oscarovým režisérom, a keď o niečom v kine rozpráva, je to vážna vec.