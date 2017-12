Čo zabilo Jacksona

Spevák Michael Jackson bol v čase, keď sa blížilo koncertné turné This Is It, na pokraji finančného krachu.

8. apr 2011 o 0:00 (čtk)

Písmo: A - | A + 0 0 Obava z neúspechu doplnená nespavosťou ho priviedli ku krokom, ktoré zapríčinili jeho smrť. Povedal to jeden z právnikov Jacksonovho lekára Conrada Murrayho, ktorý čelí obvineniu z neúmyselného zabitia speváka podaním smrteľnej dávky anestetika. Obhajoba pôvodne tvrdila, že si Jackson mohol nadmernú dávku propofolu vziať sám.